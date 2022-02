Galleria d’Arte Contemporanea Wikiarte in Galleria Falcone e Borsellino 2/D Bologna: sabato 26 febbraio 2022 ore 17.00 si terrà l’apertura delle mostre personali di MAURO MARTIN e LILIANA GRASSI



L’arte come ricerca, di un equilibrio interiore come di un ideale estetico. Protagonista indiscusso, il primo, di un lieto sentire cui si tende ed anela, perennemente cullati dai moti dello spirito. E grazia, la sola ed al femminile, meta e custode di sogni e passioni, la cui sinuosa sintesi è il corpo della donna. Approcci diversi, rivolti al bello; di cui l’uomo, tramite l’arte, plasma diversa e personale forma.



Come un viaggio, alla ricerca di simboli, il cui significato e percezione risiedono nel personale istinto percettivo, presente per natura nell’artefice come nell’osservatore. È cercarsi negli universi, descritti pittoricamente dall’artista Liliana Grassi, il cui percorso creativo, inizialmente scandito da approcci a discipline diverse, abbraccia la pittura ed insieme intreccia l’essenza olistica. Da cui arte, come osservazione interiore e ricerca costante di sé, attraverso l’uso del colore: qui pilastro portante il cui impiego trasmette l’eterna irrequietezza del divenire. Dello spirito, la cui ritmica ed incessante evoluzione richiama il celebre asserto di Nietzsche, per cui ‘Bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante’. Ripresa e dipinta, come parte di un firmamento nelle cui astrali geometrie leggervi ancora la forza dell’atto creativo: spontaneo, libero ed energico, qui intensamente trasmesso dalla mano dell’artista.



Perfezione tecnica, in termini di scelta della disciplina più consona, tra pittura, scultura e poesia, per cogliere l’essenzialità della bellezza. Del corpo femminile, priva di veli, a scoprirne la delicata fragilità dell’anima. Di oggetti differenti, le cui immagini custodiscono ed evocano lontani richiami all’arte egizia, greca, romana nonché rinascimentale. Modelli estetici rappresentati dalle fotografie di Mauro Martin, il cui percorso formativo, iniziato al liceo artistico, vanta la frequentazione dell’atelier del Maestro torinese Raffaele Ponte Corvo nonché stretti contatti, a seguire, col panorama artistico veneziano. Di qui un’estetica del rigore: in termini di gusto, che concentra l’attenzione su un soggetto per sua natura seducente, svelando solo ciò che lascia libera lettura ed emozione allo spettatore, e di rigore tecnico. Nell’impiego magistrale della sola luce naturale: scultorea e migliore narratrice della grazia più ambita, la sola che armonicamente intreccia la bellezza esteriore con quella interiore.