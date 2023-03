Mostre personali di Ornella Cicuto e Andrea Sangalli

Contesti ed attitudini differenti, coordinate dal segno e dal colore, che diventano figurazione pittorica: riflessa nello sguardo di soggetti femminili, sempre ricco di profondo ed inebriante mistero, le cui morbide fattezze ne descrivono l’infinita grazia. O costante lettura del contesto circostante, la cui sottile ironia narrativa induce a riflettere, silenziosamente, sull’apparente libertà concessa dalla condizione umana, attraverso la voce di chi del mare ne è parte, nonché elemento identitario per eccellenza.

Tra visione e sentimento, dove lo sguardo interiore sostituisce la fedeltà del reale per rappresentarne l’intensa delicatezza, tradotta nelle figure di donne sognanti, riflessive o intente nelle loro azioni e qui riprese pittoricamente da Ornella Cicuto. Padovana di origine, trasferitasi nel 1977 a Catanzaro, vive intensamente la meridionalità del contesto, ripreso nelle accese cromie impiegate come nel tratto talvolta deciso; voci grafiche, queste, di un carattere forte e sincero, nella cui innata sensibilità cogliere un approccio altruista e spirituale, testimoniato dalla collaborazione con la Curia, dal passaggio a Togo, in Africa, e dalla creazione de ‘La Mimosa’, associazione d’impronta artistica e culturale dove il ruolo di fondatrice è ben affiancato dall’attività didattica prestata a giovani e adulti.

Forte l’interesse critico nei suoi confronti, attestato dalle parole di Majer, Nania o Di Lieto, citandone solo alcuni, ne riflette un’ampia produzione, su tela nonché legno, ospite di numerose collezioni pubbliche e private e già presente in diverse rassegne, personali e collettive, sia italiane che estere. Nel comune di Pozzo D’Adda, tra Bergamo e Milano, la voce della notte, soffice nel timbro ed accompagnata da note di jazz, diventa segno all’apparenza ironico, al contempo amaro, ed espressione pittorica di Andrea Sangalli. Classe 1974, l’artista declina la formazione grafica secondo personale sentire: inizialmente scandito da accese cromie, tra cui spiccano il fluo dell’arancio e del verde, poi volgendo al blu più nero, quale nuovo sfondo, meglio scenografia, dei correnti pesci, personale manifesto di costante attualità, scissa in risposta alla guerra ed al precedente lock-down. Da cui altra attenzione, riflesso senziente ed evolutivo della mano esperta, orientato alla lettura del ‘qui ed ora’ se proposta, quest’ultima, con tratto sempre certo, studiato e frutto, come il colore, di lieve e delicata posa. Protagonista e custode, Sangalli, di una cifra identitaria immediatamente comunicativa, ne segue l’ampia produzione, proposta in Italia, nonché a Montecarlo, New York, Tokyo e Mulhouse.