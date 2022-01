Alberto zamboni - per tutte le altre destinazioni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Prima mostra del 2022, la personale di Alberto Zamboni nello spazio OPEN BOX del Museo MAGI’900 inaugura il nuovo anno con un’immersione nelle atmosfere elusive e sfuggenti di una pittura che indaga memoria e realtà, in un dialogo di dissolvenze soffuse tra luce e ombra, dove è possibile intravedere la solitaria passeggiata di un viandante di Pianura, ma anche l'elefante di Annibale o lo Zeppelin che solca il cielo, testimoni di epoche remote, apparizioni mitizzate e oniriche. Come sottolinea l’artista “I quadri che verranno presentati sono una serie di visioni che nascono da paesaggi dell'anima, dove figure in dissolvenza compaiono in un atmosfera senza tempo, corrose dalla luce che ne sfuma i contorni, sono solo comparse colte in un attimo, in un breve dialogo apparente o forse in un momento di intima contemplazione, con lo sguardo rivolto altrove. Sono testimonianze di un viaggio, piccolo o grande che sia, sono esposte ad un confine, tra un territorio reale ed uno immaginario, la luce è una frontiera, un varco verso l'inesplorato, dove i nostri protagonisti sembrano destinati.” L’esposizione introduce anche un nuovo progetto della curatrice Valeria Tassinari, che dopo la pandemia ha iniziato una serie di visite negli studi per mappare i luoghi della creatività e della ricerca più appartati, in un ampio territorio che attraversa, circonda e abbraccia la Pianura Padana. A queste ricerche e agli artisti che stanno lavorando, a volte inconsapevolmente, su una sottile linea di sintonia poetica, si darà visibilità attraverso una serie di iniziative, espositive ma non solo, con l’intento di tracciare un profilo non convenzionale della cultura visiva e di valorizzarne le individualità e le singolarità. Alberto Zamboni (Bologna,1971) si è diplomato all'Accademia di Belle Arti di Bologna. Collabora con diverse gallerie d'arte in Italia e all'estero, partecipa a diverse esposizioni pubbliche e residenze artistiche. Ha frequentato diversi studi di artisti, a cominciare da quello del padre, dove si poteva respirare un’atmosfera creativa fatta di contaminazioni, libertà e soprattutto cogliere la sensazione di potere vivere in maniera alternativa sfruttando i propri talenti, attraverso la propria arte. Oltre alla pittura, ha suonato la fisarmonica nei Tony Destino e in seguito nei Senza Destino. Continua a dipingere e suonare.