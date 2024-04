Il museo dei videogiochi ha riaperto a Bologna: in mostra il valore culturale dei videogames

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il Videogame Museum ha riaperto in città, con un nuovo curatore. Dopo 6 mesi dalla sua chiusura infatti proprio ieri, domenica 14 aprile, sono tornati visitabili gli spazi dell'Associazione Bologna Nerd, offrendo agli appassionati un'esperienza interattiva e coinvolgente. Grazie al restauro completo durato 5 mesi ed al nuovo percorso espositivo guidato dalla passione di Leandro Macrini, nuovo curatore del museo, i visitatori saranno immersi nella storia dei videogiochi attraverso postazioni giocabili e pezzi unici.

Un ambiente di edutainment che promuove la socializzazione e il divertimento per tutte le età, celebrando l'impatto culturale dei videogiochi. Il mondo di appassionati del videoludico del territorio bolognese si prepara a un evento a lungo atteso. Guidati dalla passione di Leandro Macrini, proprietario e curatore dellʼattuale collezione esposta, e supportati dall'impegno dell'Associazione Bologna Nerd e dei suoi volontari, il team del Videogame Museum ha lavorato duramente per creare un'esperienza coinvolgente e interattiva che catturi l'attenzione di visitatori di tutte le età. Ciò che rende unica questa riapertura è il lavoro svolto per rendere l'esperienza più coinvolgente che mai. Il team ha deciso di investire in un restauro completo e ha progettato un percorso espositivo più interattivo e coinvolgente, che promette di sorprendere e incantare i visitatori. L'obiettivo del museo è chiaro: celebrare non solo la tecnologia e l'innovazione dietro ai videogiochi, ma anche il loro impatto culturale e sociale nel corso degli anni.

Attraverso postazioni giocabili, riproduzioni di ambienti dellʼepoca e pezzi unici in esposizione i visitatori saranno guidati in un viaggio avvincente attraverso i decenni di evoluzione dei videogiochi, scoprendo come abbiano plasmato il nostro mondo moderno e diventato parte integrante della nostra vita quotidiana.

Il Videogame Museum allʼinterno degli spazi di Bologna Nerd non è solo un museo di passaggio, ma un vero e proprio progetto di edutainment: è un luogo dove trascorrere del tempo immersi in aneddoti, oggetti e persone che hanno definito la storia videoludica, assorbendo nozioni culturali grazie a episodi di intrattenimento che favoriscono la socializzazione. In un contesto che favorisce momenti di incontro intergenerazionale, il museo promuove un clima divertente ed educativo, dove le famiglie, gli amici e gli appassionati possono condividere la loro passione per i videogiochi.