Movimento creativo e stop motion a Budrio: laboratori e spettacoli per bambini e famiglie

L’11 e 12 maggio 2024 presso le Torri dell’Acqua di Budrio (BO), si svolgerà la rassegna "RADA - Approdi temporanei per la crescita":

4 appuntamenti tra laboratori e spettacoli dedicati a bambini della fascia 2-10 anni e alle loro famiglie.



Spettacoli e laboratori GRATUITI con obbligo di tessera associativa €5

Posti limitati. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA scrivendo a: associazioneformatisensibili@gmail.com



11 MAGGIO

"A caccia dell'Orso"

Laboratorio di movimento creativo per bambini 2-3 anni con uno o due genitori.

Con Chiara Castaldini e Rita Favaretto

ore 10: 30 - durata 60 minuti



"La Storia di Q"

Spettacolo e laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni.

Di e con Alessandro Caroni

ore 16:00 (5-7 anni con un genitore)

ore 18:00 (8-10 anni)



12 MAGGIO

"Jellyfish"

Laboratorio di stop motion e animazione visiva per bambini dai 7 ai 10 anni.

Con Alessandro Carboni

ore 10:30 - durata 90 minuti



"Bella Storia"

Spettacolo e laboratorio per adulti e bambini dai 4 anni.

Di e con Leo Merati e Alice Ruggero

ore 17:30 - durata 45 minuti





RADA è una rassegna alla sua prima edizione, ideata e curata da Formati Sensibili ets-aps, un’associazione con sede a Budrio (BO), diretta da Alessandro Carboni e Chiara Castaldini, che dal 2011 sviluppa in ambito nazionale e internazionale progetti artistici, di formazione e di ricerca per adulti e bambini, nell’ambito delle arti visive e performative.



La rassegna è realizzata grazie anche al contributo di: Fondazione Demetrio Benni, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e in collaborazione con: Ufficio Scuola e Ufficio Cultura – Comune di Budrio