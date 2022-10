Combo ospita tre proiezioni di film in partnership e selezionati da MUBI: Lamb, Valdimar Jóhannsson

Dal 30 ottobre al 18 dicembre, Combo ospita tre proiezioni di film in partnership e selezionati da MUBI. Ogni proiezione si svolgerà a Torino, Milano, Venezia e Bologna la terza domenica di ogni mese alle ore 17.

Primo appuntamento:

30 ottobre – LAMB, Valdimar Jóhannsson, 2021



LAMB

Diretto da Valdimar Jóhannsson

Islanda, Svezia, 2021

Drammatico, Giallo, Horror 107 ‘

María e Ingvar vivono in Islanda in una fattoria, soli con il loro gregge di pecore. Un giorno, trovano un neonato nella stalla e decidono di crescerlo come se fosse loro figlio. Forze oscure sono, però, determinate a restituire il bimbo alla natura.



Prossime date:

27 novembre – THE AFRICAN DESPERATE, Martine Syms, 2022

18 dicembre – SHIVA BABY, Emma Seligman, 2020



Tutti i film saranno in lingua originale con sottotitoli in italiano.



MUBI è un servizio di streaming globale, una casa di produzione e di distribuzione di film che si prefigge di valorizzare il grande cinema. MUBI produce, acquisisce, seleziona e supporta film innovativi, rendendoli accessibili al pubblico di tutto il mondo.



MUBI è un luogo dove scoprire film ambiziosi, sia di registi iconici che di autori emergenti.



Mubi x Combo - Proiezione di LAMB, Valdimar Jóhannsson

Domenica 30 ottobre | ore 17.00



Corso Regina Margherita 128, Torino