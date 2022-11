Dal 30 ottobre al 18 dicembre, Combo ospita tre proiezioni di film in partnership e selezionati da MUBI.

Ogni proiezione si svolgerà a Torino, Milano, Venezia e Bologna una volta al mese alle 17,00.



?? Domenica 27 novembre| 17.00 h



THE AFRICAN DESPERATE

Diretto da Martine Syms

Stati Uniti, 2022

Drammatico?100 ‘

Sono le ultime 24 ore della neolaureata Palace Bryant alla scuola di belle arti e a quella cazzo di festa di laurea non ci vuole andare! Deve tornare a casa a Chicago, ma per farlo dovrà affrontare un’assurda e allucinata odissea, tra critiche accademiche e limonate in macchina.



18 dicembre – SHIVA BABY, Emma Seligman, 2020



Tutti i film saranno in lingua originale con sottotitoli in italiano.



MUBI è una piattaforma streaming globale, casa di produzione e di distribuzione di film. MUBI è un posto dove scoprire e guardare cinema bellissimo, interessante e incredibile. Un nuovo film accuratamente selezionato arriva su MUBI ogni giorno. Cinema da tutto il mondo. Da registi iconici ad autori emergenti. Tutto scelto con cura dalle curatrici e curatori di MUBI.



Mubi x Combo - Proiezione di THE AFRICAN DESPERATE, Martine Syms