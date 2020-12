Muia Parapini - sottili identità

A cura di Manuela Teatini

Inizio mostra giovedì 10 dicembre 2020.

GALLERIA B4, Via Vinazzetti 4/b, (zona universitaria), Bologna.

Fino al 13 febbraio 2021, mar-sab, 17-20, ingresso libero, oppure su appuntamento.

Con “Sottili Identità” siamo introdotti da fili di seta colorati, tele bianche e fotografie nel giardino segreto di Muia Parapini, intessuto di segni grafici e ricami essenziali. Piccoli lavori su telaio cui intravediamo disegni quasi astratti, simboli ed organi vitali del corpo umano come piante, fiori e radici, elementi anatomici delineati con leggerezza ed eleganza.

Un cuore rosso, una mano, i polmoni, un occhio che piange.. Arte minimale, disegni accennati in sottrazione. Un understatement affascinante, una “tapestry” poetica molto contemporanea che forse riflette la coscienza dei nostri cambiamenti epocali. Manuela Teatini



Fingerprint on my heart, 30x30 cm. ricamo su tela, 2020.



www.galleriab4.it