Murder Mystery a Bologna: il giallo da risolvere è a Palazzo Isolani

Dopo il grande successo internazionale e nazionale Murder Mystery sbarca a Bologna. Palazzo Isolani, dimora storica situata in Piazza Santo Stefano tra storici edifici in stile barocco della Bologna Settecentesca, apre in esclusiva le sue porte per permettere agli amanti del giallo di vivere un'esperienza unica. A partire dal 7 maggio, i partecipanti avranno la possibilità di addentrarsi alla scoperta del prestigioso Palazzo Isolani, alla ricerca di alcuni indizi fondamentali per svelare il mistero intorno alla morte di uno degli ospiti.

Dopo aver entusiasmato i visitatori in città di tutto il mondo, come Parigi, Ginevra, Londra, Città del Messico, Bruxelles e Milano, questa sensazionale esperienza immersiva con attori professionisti che interpretano i ruoli di testimoni e sospettati arriva ora a Bologna. In ogni città, Murder Mystery ha un'ambientazione autentica e personaggi unici, per cui i partecipanti devono essere pronti a essere catapultati in un'altra realtà e a sfruttare al massimo il proprio intuito.

I segreti sono un affare pericoloso, non importa quanti anni siano passati. Anche le ambizioni smisurate e le relazioni amorose lo sono altrettanto. Diversi ospiti si riuniscono per una cena, ma quando uno di loro muore nel bel mezzo di essa, i destini di un prete, di un architetto, di un musicista e di altri personaggi si intrecciano fino a quando il mistero non viene svelato. Per il detective Marlowe sembra che molti fattori - o persone - possano aver portato all'avvelenamento di Edoardo Torri, ospite di Letizia e Francesco, padroni di casa del magnifico Palazzo Isolani. Il signor Torri era infatti l'architetto e l'arredatore della casa, ma gestiva alcune attività collaterali non proprio legittime. Il detective Marlowe è inoltre perplesso dal fatto che i testimoni stiano apparentemente nascondendo informazioni pertinenti, nonché storie e relazioni personali rilevanti per l'indagine.

L'unico modo per far luce sul mistero è interrogare con tatto e delicatezza la famiglia di Palazzo Isolani e i suoi ospiti. Osservare il loro comportamento, raccogliere gli indizi sparsi nelle stanze e ricostruire la storia della vita del signor Torri sarà la chiave per scoprire la verità.

In questo gioco di investigazione teatrale, i partecipanti potranno aggirarsi tra le meravigliose sale di Palazzo Isolani per conoscere i personaggi e collaborare con il detective Marlowe, ma soprattutto per scoprire chi di loro nasconde il segreto più grande. L’obiettivo di Murder Mystery consiste nel risolvere l'omicidio che incombe sulla magnifica residenza. Conversando con i personaggi, trovando indizi e osservando le stanze caratteristiche insieme agli altri investigatori, i partecipanti potranno andare a fondo di questo omicidio e trovare la pace per gli abitanti di Palazzo Isolani e di Bologna. L'interazione con gli attori rende l'esperienza completamente immersiva e coinvolgente, e i partecipanti vengono condotti per mano indietro nei secoli per far parte dell'oscuro mistero che, alla fine dell'Ottocento, avvolgeva Palazzo Isolani.

La prima costruzione del contesto architettonico in cui si trova il Palazzo può essere collocata tra il XII e il XIV secolo, ma fu nel 1671 che l'edificio assunse la funzione di residenza, quando la nobile famiglia Isolani acquisì il palazzo con il matrimonio di Jacopo Isolani e Francesca Lupàri. La Sala del Trionfo di Felsina e della Famiglia Isolani vanta uno spettacolare affresco sul soffitto di Giuseppe Rolli (1652-1727), figura di spicco del Barocchetto bolognese. Durante l'indagine, i partecipanti potranno aggirarsi in queste stanze, tra cui il salone centrale e la sala adiacente, dove una serie di ritratti e busti in marmo ritraggono la parentela degli Isolani con la famiglia di Napoleone.

Questo originale enigma criminale dura 2 ore e promette di trascinare i partecipanti in un'indagine che entusiasma a ogni passo con nuove rivelazioni e storie sospette degli abitanti e dei loro ospiti. I biglietti partono da 33€ e sono disponibili in esclusiva sul marketplace di Fever.