Murubutu live a Bologna: "Storie d'amore con pioggia"

Venerdì 1 aprile fa tappa all'Estragon Club di Bologna il tour di Storie di amore con pioggia e altri racconti di rovesci e temporali, il nuovo album di Murubutu in uscita il 14 gennaio per Glory Hole Records.

Un ritorno attesissimo dai fan e da Murubutu stesso, che per la prima volta avrà con lui sul palco una formazione di musicisti live: ableton, basso, chitarra, tromba e la voce di Dia, già presente in alcuni dei suoi lavori in studio. “Quello che parte a marzo, racconta Murubutu, non è solo il tour per presentare il mio nuovo album dedicato alla pioggia ma è anche la realizzazione di un sogno che avevo da sempre: unire i beats agli strumenti. Per la prima volta un gruppo di musicisti mi accompagnerà dal vivo rendendo il mio suono più intenso e i miei racconti più vivi e più pulsanti che mai!”

Il tour sarà quindi un’occasione per ascoltare i nuovi brani in una veste inedita, e rendere ancora completa l’esperienza del nuovo album Storie di amore con pioggia e altri racconti di rovesci e temporali, il cui concept sarà, appunto, la pioggia. La pioggia come scenario incantevole o temibile, come illusione del tempo sospeso; la pioggia come dono o punizione, paura o speranza ma soprattutto come metafora delle nostre infinite possibilità esistenziali, tutte contenute dentro a infinite gocce che riflettono il mondo ognuna da una propria unica prospettiva.

I rap-conti contenuti nell’album saranno ambientati in tanti luoghi, prossimi o remoti, dove la pioggia accompagna spesso la ricerca di un amore o di un equilibrio che pare perduto per sempre e che talvolta verrà riconquistato privilegiando il colloquio col tempo.