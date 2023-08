I musei aperti di lunedì a Bologna

A tutti è capitato di prolungare il fine settimana in una città d'arte e ritrovarsi il portone del museo chiuso perché il lunedì è il giorno di chiusura settimanale. Una seccatura, senza dubbio, ma a Bologna è possibile godersi bellezza e arte anche nella giornata che apre la settimana e che per molti è di riposo. Non sono molti, ma alcuni musei restano aperti, ecco quali (alcune mostre temporanee potrebbero aggiungersi alla lista).

Il Museo Ebraico di Bologna il lunedì è aperto dalle 10.00 alle 18.00. Stessi orari anche la domenica e il mercoledì, mentre il martedì e il giovedì resta aperto nella fascia 10.00-19.30 e il venerdì 10.00-16.00. Chiuso sabato e festività ebraiche, (ultimo ingresso 45 minuti prima dell'orario di chiusura).

Anche il Palazzo dell'Archiginnasio di Bologna è aperto il lunedì (il suo giorno di chiusura è la domenica) e l'orario è 10.00-18-00. È possibile visitare il Teatro Anatomico e la Sala dello Stabat quando non sono in corso conferenze.

Il Museo Civico Archeologico di Bologna, che ha sede a Palazzo Galvani, il lunedì è aperto dalle 10.00 alle 19.00 mentre resta chiuso di martedì.

Il Museo Ducati, che racconta il passato, il presente e futuro del motociclismo italiano di Borgo Panigale, dal lunedì alla domenica rispetta questi orari: 9.00-18.00.

Per visitare e salire sulla Torre degli Asinelli e godere della vista mozzafiato sulla città, ogni giorno è buono: lunedì compreso. Tutti i giorni, quattro ingressi all'ora a partire dalle ore 10:00. Ingressi: alle 00, ai 15, ai 30 e ai 45 minuti.