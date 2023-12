A Capodanno "Apriti, museo!": musei aperti, 20 attività e un laboratorio per bambine e bambini

A Capodanno "Apriti, museo!" I Musei Civici di Bologna per la prima volta tutti aperti dalle ore 11.00 alle 19.00.

20 le attività proposte - tra visite guidate in italiano, inglese e francese e un laboratorio per ragazze e ragazzi - per iniziare al meglio l'anno che verrà all'insegna della cultura, della conoscenza e della condivisione. E con Festivamente, lunedì 1° gennaio 2024 le Collezioni Comunali d'Arte a Palazzo d'Accursio sono visitabili straordinariamente con ingresso libero, per ascoltare il Discorso d'artista di Mariangela Gualtieri Esortazione urbana e planetare e visitare la mostra IMMANENTE. L'arte di Faenza riplasmata dall'acqua.

Per la prima volta, tutte le sedi sono eccezionalmente aperte lunedì 1°gennaio 2024 dalle ore 11.00 alle 19.00: Museo Civico Archeologico, Museo Civico Medievale, Collezioni Comunali d’Arte, Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini, MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna, Museo Morandi, Casa Morandi, Museo per la Memoria di Ustica, Museo internazionale biblioteca della musica, Museo del Patrimonio Industriale, Museo civico del Risorgimento. Con l’iniziativa Apriti,museo!, durante l’intero arco della giornata si può inoltre scegliere tra 20 attività proposte con visite guidate in italiano, inglese e francese e un laboratorio per bambine e bambini, per conoscere e riscoprire il ricco patrimonio culturale della città.

Le visite sono offerte a tutti i possessori del biglietto di ingresso che, invece, resta a pagamento.

La stessa giornata di Capodanno vede inoltre una speciale collaborazione del Settore Musei Civici Bologna con Festivamente, il cartellone di iniziative culturali promosso e coordinato dal Comune di Bologna | Settore Cultura e Creatività per vivere insieme il periodo delle feste all’insegna della cultura, dell’arte e della socialità.

Il Discorso d’artista, affidato quest’anno a Mariangela Gualtieri, tra le poetesse più potenti e luminose della nostra contemporaneità, può essere ascoltato dalle ore 11.00 alle ore 19.00 all’interno delle Collezioni Comunali d’Arte, aperte straordinariamente ad ingresso libero. Immerso nella sosta della maestosa Sala Urbana, il pubblico può così sentire la voce poetica di Mariangela Gualtieri recitare Esortazione urbana e planetare, una riflessione su ciò che con urgenza vuole essere tenuto presente, in un presente che a tratti pare irrimediabile e altre volte apre spiragli alla possibilità di un equilibrio fra tutti i viventi della terra, per un rito di ascolto sul nuovo anno.

E proprio nella Sala Urbana è presente, all’interno della progettualità delle manifestazioni di fine anno, il progetto culturale nato tra la città di Bologna e il Comune di Faenza dove si è voluto tenere vicino il tema dell’alluvione che ha colpito il territorio metropolitano bolognese e la Romagna, componendo un gesto di responsabilità di come, anche attraverso la cultura, si possa fare sia memoria, sia condivisione e comunità. Grazie alla collaborazione tra il Settore Musei Civici Bologna e istituti culturali faentini, è infatti nata IMMANENTE. L’arte di Faenza riplasmata dall’acqua a cura di Matteo Zauli (direttore del Museo Carlo Zauli) e Eva Degl’Innocenti (direttrice del Settore Musei Civici Bologna), visibile fino al 4 febbraio 2024. Un’installazione che celebra la forza creatrice dell’arte, dopo la distruzione causata dall’alluvione, con l’esposizione di opere e oggetti provenienti dal Comune di Faenza e dal Museo Carlo Zauli.

Un protocollo di intesa è stato sottoscritto tra il Settore Musei Civici Bologna e il Museo Carlo Zauli per una progettualità scientifico-culturale e didattico-educativa congiunta, della durata di tre anni, per la realizzazione di attività di ricerca, artistiche, culturali, didattiche, divulgative, partecipative e di innovazione nel campo della ceramica e delle arti, che possano contribuire alla ricerca, alla valorizzazione, alla divulgazione, alla innovazione della cultura artistica della ceramica e delle arti.

La mostra è promossa da Comune di Bologna, Settore Musei Civici Bologna | Musei Civici d’Arte Antica, Comune di Faenza, Settore Cultura, Turismo, Sport e Politiche Internazionali Unione della Romagna Faentina, Museo Carlo Zauli, realizzata in collaborazione con Scuola Comunale di Musica “Giuseppe Sarti” di Faenza e Scuola di Disegno, Arti e Mestieri “Tommaso Minardi” di Faenza.

Gli orari di apertura dei musei civici di Bologna e le attività in programma durante le festività natalizie sono consultabili sul sito web www.museibologna.it.

L’acquisto dei biglietti di ingresso è disponibile sul sito Mida Ticket: https://www.midaticket.it/eventi/musei-civici-di-bologna.



LE SEDI MUSEALI E GLI ORARI DI APERTURA

Museo Civico Archeologico (via dell'Archiginnasio 2) ore 11.00 - 19.00

Museo Civico Medievale (via Manzoni 4) ore 11.00 - 19.00

Collezioni Comunali d'Arte (Palazzo d'Accursio, Piazza Maggiore 6) ore 11.00 - 19.00

Museo Civico d'Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini (Strada Maggiore 44) ore 11.00 - 19.00

MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna (via Don Minzoni 14) ore 11.00 - 19.00

Museo Morandi (via Don Minzoni 14) ore 11.00 - 19.00

Casa Morandi (via Fondazza 36) ore 11.00 - 19.00

Museo per la Memoria di Ustica (via di Saliceto 3/22) ore 11.00 - 19.00

Museo internazionale e biblioteca della musica (Strada Maggiore 34) ore 11.00 - 19.00

Museo del Patrimonio Industriale (via della Beverara 123) ore 11.00 - 19.00

Museo civico del Risorgimento (Piazza Carducci 5) ore 11.00 - 19.00



LE ATTIVITÀ SPECIALI PER "APRITI, MUSEO!"

ore 11.00: Museo per la Memoria di Ustica (via di Saliceto 3/22)

“A proposito di Ustica”

Visita guidata in italiano a cura di Silvia Testino (RTI Senza Titolo S.r.l., ASTER S.r.l. e Tecnoscienza).

Una visita guidata immersiva per conoscere le vicende storiche e giudiziarie riguardanti la strage di Ustica e lasciarsi coinvolgere dall'installazione permanente realizzata dall’artista Christian Boltanski. Un percorso per comprendere l’importanza di essere testimone e

protrarre la memoria personale e collettiva.

Ingresso: gratuito

Info: www.mambo-bologna.org/museoustica

ore 11.00: Museo della Musica (Strada Maggiore 34)

“Suoni d’artificio”

Visita guidata in italiano a cura di Marco Pedrazzi, Associazione La Musica interna.

Una visita speciale per il Primo dell'anno! Dai “botti” nella musica di Rossini, al primo documento a stampa della storia dell'umanità, dal Parsifal di Wagner andato in scena a Bologna l'1 gennaio 1914 (dopo una feroce corsa contro il tempo dei teatri di tutta Europa!) alle avventurose ricerche librarie di Padre Martini nei primi giorni del gennaio 1735. Queste sono solo alcune delle storie che verranno raccontate nella prima giornata dell'anno presso il Museo della Musica: una frizzante e speciale Ouverture al 2024!

Ingresso: biglietto museo (€ 5,00 intero / € 3,00 ridotto). Per i possessori di Card Cultura ingresso gratuito

Info: www.museibologna.it/musica

ore 11.00: Museo del Risorgimento (Piazza Carducci 5)

“Intrecci tra museo e città”

Visita guidata in italiano a cura di Martina Tedeschi, RTI Senza Titolo S.r.l., ASTER S.r.l. e Tecnoscienza.

Una visita coinvolgente per adulti e bambini alla scoperta di Bologna a partire dagli oggetti del Museo del Risorgimento per conoscere personaggi e avvenimenti fondamentali per la storia della città.

Ingresso: biglietto museo (€ 5,00 intero / € 3,00 ridotto). Per i possessori di Card Cultura ingresso gratuito

Info: www.museibologna.it/risorgimento

ore 11.30: Museo Medievale (via Manzoni 4)

“Lippo di Dalmasio e le arti a Bologna tra Trecento e Quattrocento”

Visita guidata in italiano alla mostra a cura di Adele Tomarchio, RTI Senza Titolo S.r.l., ASTER S.r.l. e Tecnoscienza.

Lippo di Dalmasio è stato un importante artista bolognese che ha unito la tradizione artistica emiliana a quella toscana. La mostra ripercorre la sua carriera nella città natale, in un momento in cui Bologna viveva uno dei suoi principali periodi di creazione artistica.

Ingresso: biglietto museo (€ 6,00 intero / € 4,00 ridotto). Per i possessori di Card Cultura ingresso gratuito

Info: www.museibologna.it/arteantica

ore 12.00: Collezioni Comunali d’Arte (Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore 6)

“L'appartamento del potere”

Visita guidata in italiano a cura di Silvia Battistini, conservatrice del museo.

Le Collezioni Comunali d'Arte occupano gli ex appartamenti del cardinale legato di Bologna. La visita guidata condurrà i visitatori attraverso le varie sale allestite tra il XVI e il XIX secolo e che oggi ospitano una delle più belle raccolte di opere d'arte della città.

Ingresso: gratuito

Info: www.museibologna.it/arteantica

ore 12.00 / 12 pm: Museo per la Memoria di Ustica (via di Saliceto 3/22)

“About Ustica”

Guided tour in English by Silvia Testino (RTI Senza Titolo S.r.l., ASTER S.r.l. e Tecnoscienza).

An immersive guided tour to learn about the historical and legal facts of the Ustica massacre and engage with the permanent installation created by the artist Christian Boltanski. A journey to understand the importance of being a witness and prolonging personal and collective memory.

Admission: free

Info: www.mambo-bologna.org/museoustica

ore 13.00 / h 13: Collezioni Comunali d’Arte (Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore 6)

“Les appartements du pouvoir”

Visite guidée en français par Pierre-Yves Theler (RTI Senza Titolo S.r.l., ASTER S.r.l. e Tecnoscienza).

Les “Collezioni Comunali d’Arte” occupent les anciens appartements du cardinal-légat de Bologne. La visite guidée vous portera à la découverte des différentes pièces aménagées entre le 16ème et le 19ème siècle, et qui de nos jours abritent l’une des plus belles collections d’œuvres d’art de la ville.

Entrée: libre

Info: www.museibologna.it/arteantica

ore 14.30 / 2.30 pm: MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna (via Don Minzoni 14)

“MAMbo Beyond borders”

Guided tour in English by Carlotta Ventura, RTI Senza Titolo S.r.l., ASTER S.r.l. e Tecnoscienza.

Are there limits in art? What separates the viewer from the work? What are the boundaries within the museum space? These and other questions on the topic will be the starting point to investigate some of the most iconic works of art in the MAMbo permanent collection and understanding that artists are the first to cross many and different boundaries of society.

Admission: museum ticket (€ 6,00 full fee / € 4,00 reduced fee). Free admittance for Card Cultura holders

Info: www.mambo-bologna.org

ore 15.00: Museo Davia Bargellini (Strada Maggiore 44)

“Ritratto di una famiglia senatoria”

Visita guidata in italiano a cura di Adele Tomarchio, RTI Senza Titolo S.r.l., ASTER S.r.l. e Tecnoscienza.

Il Palazzo Davia Bargellini e chi lo ha abitato. Un'occasione per conoscere la storia di una delle famiglie senatorie più importanti del Seicento bolognese e nello stesso tempo un modo per ammirare la collezione di uno dei musei più ricchi di manufatti, per tipologie e tecniche artistiche, della città.

Ingresso: gratuito

Info: www.museibologna.it/arteantica

ore 15.00 / 3 pm: Museo Medievale (via Manzoni 4)

“Lippo di Dalmasio e le arti a Bologna tra Trecento e Quattrocento (Lippo di Dalmasio and the Arts in Bologna between 14th and 15th century)”

Guided tour in English by Pierre-Yves Theler, RTI Senza Titolo S.r.l., ASTER S.r.l. e Tecnoscienza.

Lippo di Dalmasio was a major Bolognese artist who combined the Emilian artistic tradition with the Tuscan one. The exhibition retraces his career in his home town at a time when Bologna was experiencing one of its main periods of artistic creation.

Admission: museum ticket (€ 6,00 full fee / € 4,00 reduced fee). Free admittance for Card Cultura holders

Info: www.museibologna.it/archeologico

ore 15.00 / 3 pm: Museo della Musica (Strada Maggiore 34)

“1st movement!”

Guided tour in English by Marco Pedrazzi (Associazione La Musica Interna).

From the "firecrackers" in Rossini's music, to the First printed music sheet in the history of mankind, from Wagner's Parsifal staged in Bologna on January 1, 1914 (after a real race against time by the theaters all over Europe!) to Padre Martini's adventurous book searches in the early days of January 1735. These are just some of the stories that will be told during the New Year's Day at the Museum of Music: a sparkling and special Overture to 2024!

Admission: museum ticket (€ 5,00 full fee / € 3,00 reduced fee). Free admittance for Card Cultura holders

Info: www.museibologna.it/musica

ore 15.00 / 3 pm: Museo del Patrimonio Industriale (via della Beverara 123)

“Stories of people and technical innovations in Bologna”

Guided tour in english by Andrea Sensini (RTI Senza Titolo S.r.l., ASTER S.r.l. e Tecnoscienza), to discover the industries of the bolognese territory and their protagonists. Stories of lives, inventions and technical innovations.

Admission: museum ticket (€ 5,00 full fee / € 3,00 reduced fee). Free admittance for Card Cultura holders

Info: www.museibologna.it/patrimonioindustriale

ore 16.00: Museo Archeologico (via dell’Archiginnasio 2)

“Reperti in viaggio”

Visita guidata in italiano a cura di Smeralda Riggio (RTI Senza Titolo S.r.l., ASTER S.r.l. e Tecnoscienza).

Nel primo giorno del 2024 il museo vuole augurare un anno ricco di viaggi e di visite ai musei… proprio come fanno i suoi reperti! La visita guidata sarà infatti l'occasione per scoprire dove si trova l'Atena Lemnia e poter ammirare la fiera “Amazzone”, testa di età romana e copia di un originale in bronzo attribuito a Policleto, giunta in prestito dai Musei Capitolini. Racconteremo poi la storia dei molti capolavori del museo, le loro incredibili vicende e i viaggi che li hanno condotti alle nostre sale.

Ingresso: biglietto museo (€ 6,00 intero / € 4,00 ridotto). Per i possessori di Card Cultura ingresso gratuito

Info: www.museibologna.it/archeologico

ore 16.00: Museo Morandi (via Don Minzoni 14)

“Oggetti in tavola”

Visita guidata in italiano a cura di Alessandra Bucchi (RTI Senza Titolo S.r.l., ASTER S.r.l. e Tecnoscienza).

Le nature morte realizzate da Giorgio Morandi saranno punto di partenza per conoscere il processo creativo del Maestro e per vedere da vicino le scelte di composizione, colore e geometrie che sono nascoste all’interno delle sue opere.

Ingresso: biglietto museo (€ 6,00 intero / € 4,00 ridotto). Per i possessori di Card Cultura ingresso gratuito

Info: www.mambo-bologna.org/museomorandi

ore 16.30: Casa Morandi (via Fondazza 36)

“Un anno...morandiano”

Visita guidata in italiano a cura di Carlotta Ventura (RTI Senza Titolo S.r.l., ASTER S.r.l. e Tecnoscienza).

A sessant'anni dalla morte di Giorgio Morandi una visita suggestiva alla casa dove ha vissuto per scoprire, attraverso gli oggetti, le fotografie e gli angoli più nascosti le abitudini del grande Maestro, la sua vita quotidiana e il suo processo creativo.

Ingresso: gratuito

Info: www.mambo-bologna.org/museomorandi

ore 16.30: Museo del Patrimonio Industriale - via della Beverara 123

"Un anno in Museo"

Laboratorio per ragazze e ragazzi dai 6 ai 12 anni a cura di Andrea Sensini, RTI Senza Titolo S.r.l., ASTER S.r.l. e Tecnoscienza.

Prenotazione obbligatoria a museopat@comune.bologna.it oppure allo 051 6356611 entro le ore 13 di venerdì 29 dicembre.

Ingresso: gratuito (gratuito anche per un accompagnatore adulto)

ore 17.00 / 5 pm: Museo Archeologico (via dell’Archiginnasio 2)

“Museum highlights”

Guided tour in English by Smeralda Riggio (RTI Senza Titolo S.r.l., ASTER S.r.l. e Tecnoscienza).

From Prehistory to Ancient Egypt, from Etruscans to Romans, our archaeologists will guide you in the discovery of the highlights of the museum and the people who participated in its creation. Do not miss the Ancient Egyptian reliefs from Horemheb's tomb, the Etruscan gold and amber jewelry, Athenian Attic vases and the statue of Emperor Nero.

During the tour, it will also be possible to admire the Amazon head from Musei Capitolini in Rome, Roman copy of a possible original by Polykleitos.

Admission: museum ticket (€ 6,00 full fee / € 4,00 reduced fee). Free admittance for Card Cultura holders

Info: www.museibologna.it/archeologico

ore 17.00 / h 17: Museo Davia Bargellini (Strada Maggiore 44)

“Du paysage réel au paysage rêvé”

Visite guidée en français par Pierre-Yves Theler (RTI Senza Titolo S.r.l., ASTER S.r.l. e Tecnoscienza).

La peinture de paysage a connu une évolution constante de l’Antiquité à nos jours. Entre scènes idylliques et nature sublime, la visite guidée vous propose de découvrir ce genre pictural à travers les collections du Musée Davia Bargellini.

Entrée: libre

Info: www.museibologna.it/arteantica

ore 17.30: MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna (via Don Minzoni 14)

“Al di là dei confini”

Visita guidata in italiano a cura di Alessandra Bucchi (RTI Senza Titolo S.r.l., ASTER S.r.l. e Tecnoscienza).

Esistono i limiti in arte? Cosa separa lo spettatore dall’opera? Quali sono i confini all’interno dello spazio museale? Queste ed altre domande sul tema saranno lo spunto per indagare alcune delle opere d’arte più iconiche della collezione permanente MAMbo e capire che gli artisti sono i primi che valicano tanti e differenti confini della società.

Ingresso: biglietto museo (€ 6,00 intero / € 4,00 ridotto). Per i possessori di Card Cultura ingresso gratuito

Info: www.mambo-bologna.org

ore 17.30 / 5.30 pm: Casa Morandi (via Fondazza 36)

“A 'Morandi-an' year”

Guided tour in English by Carlotta Ventura (RTI Senza Titolo S.r.l., ASTER S.r.l. e Tecnoscienza).

Sixty years after the death of Giorgio Morandi, a suggestive visit to the house where he lived to discover, through objects, photographs and the most hidden corners, the habits of the great Master, his daily life and his creative process.

Admission: free

Info: www.mambo-bologna.org/museomorandi



LE MOSTRE TEMPORANEE IN CORSO

Il Medagliere si rivela. Natale in nummis. Iconografie del Natale nelle monete e nelle medaglie del Museo Archeologico

A cura di Paola Giovetti e Laura Marchesini

Fino all’8 gennaio 2024

Museo Civico Archeologico (via dell'Archiginnasio 2)

Tel. +39 051 2757211