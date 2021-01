Percorsi nel tempo e nello spazio nei musei di Bologna: tutti gli eventi della settimana

Percorsi nel tempo e nello spazio nei musei di Bologna: 29 gennaio – 4 febbraio 2021. In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, fino al permanere della Regione Emilia-Romagna in zona arancione tutti i musei dell'Istituzione Bologna Musei rimarranno chiusi, salvo ulteriori disposizioni governative. Rimangono inoltre sospesi anche tutti gli eventi in presenza programmati negli stessi musei.

La proposta di contenuti culturali che le ricchissime collezioni dell'Istituzione Bologna Musei offrono continua a proiettarsi nell'ambiente digitale come in una piazza nella quale incontrarsi, scambiarsi informazioni ed esperienze per vivere, giocare, imparare a conoscere.

Al fine di sostenere le attività dell'Istituzione Bologna Musei è possibile effettuare una donazione mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente: codice IBAN: IT 32 J 02008 02435 000102464044 intestato a: Istituzione Bologna Musei. Il bonifico dovrà riportare la causale "Donazione per la valorizzazione e la tutela del patrimonio museale IBM". Il ricavato della raccolta fondi sarà reimpiegato in attività di valorizzazione e tutela del patrimonio museale cittadino e nella diffusione della conoscenza del patrimonio stesso. La donazione non rientra tra gli oneri deducibili previsti dall'art.10 del Tuir.

IN EVIDENZA

sabato 30 gennaio

ore 16.30: diretta streaming su www.neuradio.it

“RADIO SHOWCASE. Koralle”

Per sedare l’astinenza da concerti, NEU RADIO corre subito ai ripari annunciando un nuovo episodio di “RADIO SHOWCASE”: il format in collaborazione con MAMbo, concepito per promuovere

via radio nuove uscite musicali restituendo loro una dimensione performativa grazie alla diffusione di concerti in forma ridotta, ospitati negli studi del Nuovo Forno del Pane, in diretta

streaming su www.neuradio.it.

Sabato 30 gennaio 2021 dalle 16.30, in diretta dal museo, NEU RADIO si muoverà in territori ricchi di groove, tra campionamenti jazz e beat hip hop, diffondendo nel mondo musica indipendente di qualità, dal profilo internazionale.

1Gli studi del MAMbo ospiteranno infatti la performance del beat maker e producer Koralle, in

occasione dell'uscita del suo nuovo album “Fonografie”, secondo LP in uscita il 29 gennaio,

stampato dalla tedesca Melting Pot Music.

Koralle è la seconda identità musicale di Lorenzo Nada (aka Godblesscomputers), creata per riconnettersi con quelle radici strettamente legate a sonorità hip hop e jazz, derivate da un approccio istintivo e viscerale al campionamento.

Fonografie raccoglie 16 tracce, 16 racconti racconti sonori ispirati da scenari e immaginari immortalati in vari scatti fotografici, scattati dall’artista stesso, che sono raccolti sulla cover

dell’album. Un album denso e stratificato che include brillanti collaborazioni con artisti internazionali come Twit One (Colonia, Germania), Isatta Sheriff (Londra, Regno Unito), Anti Lilly

(Huston, Texas) e Turt dei Summers Sons (Bristol, Regno Unito)

Info: www.mambo-bologna.org – https://koralle.bandcamp.com.

Per ascoltare l'album: https://melting-pot-music.lnk.to/fonografie

PER I BAMBINI

sabato 30 gennaio

ore 15: laboratorio online

“Harry Potter e la pietra filosofale al Museo Civico Medievale”

Laboratorio online per bambini da 6 a 11 anni.

Lo sapevate che al Museo Medievale si conservano unicorni e il corno di un unicorno? Che siano

stati il professore Raptor e Lord Voldermord a portarli? Quali erano i poteri posseduti da questi

animali mitologici? Ma sono realmente esistiti?

I bambini sono invitati a collegarsi con il museo, per scoprire i segreti di questi animali fantastici. Il laboratorio si concluderà con la realizzazione di una bacchetta personalizzata.

Possibilità di replica del laboratorio alle ore 16.30.

Prenotazione obbligatoria via email all’indirizzo musarteanticascuole@comune.bologna.it (entro

le ore 20 di venerdì 29 gennaio).

Agli iscritti sarà inviato un link per il collegamento.

Info: www.museibologna.it/arteantica

ore 16.30: laboratorio online

“Il Museo da casa: Giocoquiz”

In diretta dalle sale del Museo del Patrimonio Industriale, un’attività online per ragazzi da 8 a

12 anni.

Il Museo del Patrimonio Industriale propone un divertente gioco interattivo, in cui i partecipanti, durante il collegamento, dovranno mettersi alla prova rispondendo a quiz, risolvendo rebus e

2riproducendo a casa, con materiali di recupero, semplici esperimenti.

Si approfondiranno così, in maniera divertente e coinvolgente, alcuni temi legati alla storia di

Bologna, alla scienza e alla tecnologia!

Prenotazione obbligatoria (entro le ore 13 di venerdì 29 gennaio) allo 051 6356611 oppure a museopat@comune.bologna.it.

Agli iscritti sarà inviato un link con le indicazioni dei materiali da reperire per il collegamento.

Info: www.museibologna.it/patrimonioindustriale

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

domenica 31 gennaio

ore 17.30: incontro online

“La donna nell'antichità”

Il Museo Archeologico propone un incontro online per il pubblico adulto a cura di ASTER.

Sono rare le occasioni in cui è giunta fino a noi la voce delle donne dall'antichità, ma unendo le

fonti in nostro possesso possiamo conoscere molti aspetti delle loro vite nelle diverse civiltà antiche.

L'incontro si terrà tramite la piattaforma Zoom accedendo alla data e ora prefissati tramite

questo link: https://zoom.us/j/94974810423?pwd=OVpOODJFVzlLREViV2s3SmhmY01mZz09.

ID riunione: 949 7481 0423

Passcode: 062430

Info: www.museibologna.it/archeologico

lunedì 1 febbraio

ore 20: pagina Facebook Museo civico del Risorgimento - Certosa di Bologna

“La Storia #aportechiuse con Angela Pierro”

Con Angela Pierro (storica dell’arte), in diretta Facebook su Associazione Amici della Certosa di

Bologna: www.facebook.com/AmiciCertosaBologna/ con un intervento dedicato all'ocarina, celebre strumento musicale ideato dal budriese Giuseppe Donati (1836-1925).

“La Storia #aportechiuse” propone un palinsesto di dirette Facebook che vede alternarsi diverse

voci per condividere insieme l'arte e la storia, occasioni per stare qualche minuto in compagnia

e offrire spunti per approfondire da casa eventi, persone, opere d'arte del nostro paese.

Al termine di ogni diretta gli utenti possono dialogare con l’autore del contributo video nei

commenti al video stesso. Testi, documenti e video di approfondimento sono segnalati da specifici post.

Il progetto è realizzato dal Museo civico del Risorgimento in collaborazione con 8cento APS, Associazione Didasco e Associazione Amici della Certosa di Bologna.

3Tutti gli interventi de “La Storia #aportechiuse” sono raccolti nella pagina YouTube Storia e Memoria di Bologna.

Info: www.museibologna.it/risorgimento

martedì 2 febbraio

ore 20: pagina Facebook Museo civico del Risorgimento - Certosa di Bologna

“La Storia #aportechiuse con Carlo Pelagalli”

Con Carlo Pelagalli (storico), in diretta Facebook su Museo civico del Risorgimento - Certosa di

Bologna: www.facebook.com/museorisorgimentobologna/. Lo storico prosegue i suoi approfondimenti prosegue i suoi approfondimenti sulla storia toponomastica del centro storico di Bologna, in particolare le strade collocate tra Santo Stefano, San Giovanni in Monte e via Castiglione. Un interessante intrico di vie e vicoli scomparsi, tra storia e leggenda.

“La Storia #aportechiuse” propone un palinsesto di dirette Facebook che vede alternarsi diverse

voci per condividere insieme l'arte e la storia, occasioni per stare qualche minuto in compagnia

e offrire spunti per approfondire da casa eventi, persone, opere d'arte del nostro paese.

Al termine di ogni diretta gli utenti possono dialogare con l’autore del contributo video nei

commenti al video stesso. Testi, documenti e video di approfondimento sono segnalati da specifici post.

Il progetto è realizzato dal Museo civico del Risorgimento in collaborazione con 8cento APS, Associazione Didasco e Associazione Amici della Certosa di Bologna.

Tutti gli interventi de “La Storia #aportechiuse” sono raccolti nella pagina YouTube Storia e Memoria di Bologna.

Info: www.museibologna.it/risorgimento

giovedì 4 febbraio

ore 11-13: diretta su www.neuradio.it

Nuovo Forno del Pane. “Breaking Bread. Condividiamo l’arte”

Giovedì 4 febbraio dalle ore 11 alle 13 va in onda una nuova puntata di “Breaking Bread - Condividiamo l'arte”, il format radiofonico settimanale dagli studi della Sala delle Ciminiere del

MAMbo a cura di NEU RADIO, per documentare e raccontare le attività del Nuovo Forno del Pane

aprendo una finestra sul mondo dell'arte a partire dal distretto culturale bolognese fino a nuovi

confini geografici. In studio Moreno Mari, Carlotta Chiodi e Claudio Musso.

Info: www.mambo-bologna.org

ore 20.30: incontro online sulla piattaforma Google Meet

“Presentazione della Strenna Storica Bolognese 2020”

Un incontro online sulla piattaforma Google Meet, a cura del Museo civico del Risorgimento in

collaborazione con il Comitato per Bologna Storica e Artistica.

4Intervengono Ilaria Chia, Paola Ciarlantini, Alessio Costarelli, Carlo De Angelis, Giorgio Galeazzi,

Francisco Giordano, Ramona Loffredo, Francesca Sinigaglia e Alessandro Serrani.

L’incontro è dedicato al settantesimo numero della Strenna Storica Bolognese pubblicato nel dicembre 2020 a cura del Comitato per Bologna Storica e Artistica (Pàtron Editore). Come ogni

anno la Strenna offre un ampio esame dell’arte e della storia di Bologna in un numero che documenta la varietà e la complessità della cultura della città. Gli autori illustreranno alcuni articoli scelti dal variegato sommario della rivista: illustrazioni di edifici storici sconosciuti o scomparsi, momenti del collezionismo, riscoperte di importanti artisti bolognesi tra Ottocento e Novecento e molto altro ancora. Il Comitato per Bologna Storica e Artistica, fondato nel 1899 da

Alfonso Rubbiani e Francesco Cavazza, si trova oggi in Strada Maggiore 71.

L'appuntamento si svolge online e chiunque potrà seguirlo e intervenire dalla piattaforma Google Meet collegandosi giovedì 4 febbraio alle ore 20.30 al seguente link: https://meet.google.-

com/mxb-heof-vtp.

Info: www.museibologna.it/risorgimento

L'Istituzione Bologna Musei racconta, attraverso le sue collezioni, l’intera storia dell’area metropolitana bolognese, dai primi insediamenti preistorici fino alle dinamiche artistiche, economiche, scientifiche e produttive della società contemporanea.

Un unico percorso diffuso sul territorio, articolato per aree tematiche.

Archeologia, storia, arte antica, moderna e contemporanea, musica, patrimonio industriale e

cultura tecnica sono i grandi temi che è possibile affrontare, anche attraverso percorsi trasversali alle varie sedi.