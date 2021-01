Collezioni dell'Istituzione Bologna Musei: il programma fra laboratori e dirette Facebook

Percorsi nel tempo e nello spazio nei musei di Bologna 8 - 14 gennaio 2021. In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 Art. 1 comma 10 lettera r), è prorogata fino al 15 gennaio 2021 la sospensione del servizio di apertura al pubblico di tutti i musei dell'Istituzione Bologna Musei, salvo ulteriori disposizioni governative. Fino alla stessa data sono sospesi tutti gli eventi in presenza programmati negli stessi musei.

La proposta di contenuti culturali che le ricchissime collezioni dell'Istituzione Bologna Musei offrono continua dunque a proiettarsi nell'ambiente digitale come in una piazza nella quale incontrarsi, scambiarsi informazioni ed esperienze per vivere, giocare, imparare a conoscere.



Gli eventi in evidenza:

sabato 9 gennaio

ore 16.30: laboratorio online

“Il Museo da casa: La fata Elettricità”

In diretta dalle sale del Museo del Patrimonio Industriale, si propone un laboratorio interattivo

online per ragazzi da 8 a 12 anni.

Alla fine del XIX secolo si diffuse in Europa e in America il fenomeno della “fisica popolare” col

quale si mostravano al grande pubblico le curiosità del mondo scientifico, percepito allora

come invisibile e misterioso e che suscitava sorpresa e meraviglia. È proprio in quel contesto

che il fenomeno elettrico assunse il curioso nome di “Fata elettricità”.

Durante il collegamento i ragazzi, trasformandosi in piccoli scienziati, assisteranno ad alcuni

1esperimenti in diretta e, con semplici materiali recuperabili a casa, realizzeranno loro stessi

piccole prove guidati in remoto dall’operatore.

Partendo dall’invenzione della pila di Volta, che consente per la prima volta di utilizzare un generatore di corrente elettrica, si ripercorreranno a ritroso le tappe più significative delle scoperte legate all'elettricità: dalle macchine elettrostatiche in grado di produrre scintille, alle

prove col “pendolino elettrico” fino ad arrivare ai primi esperimenti sull’elettricità statica di

Talete di Mileto.

Prenotazione obbligatoria (entro le ore 13 di venerdì 8 gennaio) allo 051 6356611 oppure a museopat@comune.bologna.it.

Agli iscritti sarà inviato un link con le indicazioni dei materiali da reperire per il collegamento.

Info: www.museibologna.it/patrimonioindustriale

GLI ALTRI APPUNTAMENTI



lunedì 11 gennaio

ore 20: pagina Facebook Museo civico del Risorgimento - Certosa di Bologna

“La Storia #aportechiuse con Otello Sangiorgi”

Con Otello Sangiorgi (storico) in diretta Facebook su Museo civico del Risorgimento - Certosa di

Bologna: www.facebook.com/museorisorgimentobologna/ con un intervento su Pietro Pietramellara, Mazziniano, contribuì all'azione di proselitismo della Giovine Italia. Perse la vita durante la battaglia a difesa di Roma nel 1849.

“La Storia #aportechiuse” propone un palinsesto di dirette Facebook che vede alternarsi diverse voci per condividere insieme l'arte e la storia, occasioni per stare qualche minuto in compagnia e offrire spunti per approfondire da casa eventi, persone, opere d'arte del nostro paese.

Al termine di ogni diretta gli utenti possono dialogare con l’autore del contributo video nei commenti al video stesso. Testi, documenti e video di approfondimento sono segnalati da specifici post. Il progetto è realizzato dal Museo civico del Risorgimento in collaborazione con 8cento APS, Associazione Didasco e Associazione Amici della Certosa di Bologna.

Info: www.museibologna.it/risorgimento

martedì 12 gennaio

ore 20: pagina Facebook Museo civico del Risorgimento - Certosa di Bologna

“La Storia #aportechiuse con Angela Pierro”

Con Angela Pierro (storica dell’arte) in diretta Facebook su Associazione Amici della Certosa di

Bologna: www.facebook.com/AmiciCertosaBologna/ con un intervento su Louise Colet, pseudonimo della francese Louise Révoil (1810–1876). Poetessa e scrittrice dal carattere forte, fu vici-

2na agli ideali risorgimentali italiani e visse a lungo a Bologna.

Info: www.museibologna.it/risorgimento

giovedì 14 gennaio

ore 20.30: incontro online sulla piattaforma Google Meet

“Nel mondo in difesa della libertà. In viaggio con gli esuli italiani in lotta per l’Unità d’Italia”

Un incontro online sulla piattaforma Google Meet con Mirtide Gavelli, Museo civico del Risorgimento.

Un giro del mondo per immagini. Sulle tracce degli uomini e delle donne che, a migliaia, negli

anni tra la Restaurazione e l'Unificazione, lasciarono l'Italia per sfuggire a persecuzioni politiche

e per continuare a portare ovunque le proprie idee di libertà e fratellanza.

L'appuntamento si svolge online e chiunque potrà seguirlo e intervenire dalla piattaforma Google Meet collegandosi giovedì 14 gennaio alle ore 20.30 al seguente link: https://meet.google.-

com/oiu-swws-rko.

Info: www.museibologna.it/risorgimento

L'Istituzione Bologna Musei racconta, attraverso le sue collezioni, l’intera storia dell’area metropolitana bolognese, dai primi insediamenti preistorici fino alle dinamiche artistiche, economiche, scientifiche e produttive della società contemporanea.

Un unico percorso diffuso sul territorio, articolato per aree tematiche.

Archeologia, storia, arte antica, moderna e contemporanea, musica, patrimonio industriale e cultura tecnica sono i grandi temi che è possibile affrontare, anche attraverso percorsi trasversali alle varie sedi. Fanno parte dell'Istituzione Bologna Musei: MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna, Museo Morandi, Casa Morandi, Villa delle Rose, Museo per la Memoria di Ustica, Museo Civico Archeologico, Museo Civico Medievale, Collezioni Comunali d'Arte, Museo Civico d'Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini, Museo del Patrimonio Industriale, Museo e Biblioteca del Risorgimento, Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna, Museo del Tessuto e della Tappezzeria “Vittorio Zironi”.