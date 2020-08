"Musei aperti per ferie": i musei civici di Bologna aperti a Ferragosto

Musei aperti per ferie. Anche quest'anno l'Istituzione Bologna Musei offre molteplici proposte, fruibili in sicurezza, per un'estate all'insegna dell'arte e della cultura:

le collezioni permanenti, le mostre temporanee, gli eventi, le attività e i nuovi contenuti dell'app MuseOn, scaricabili gratuitamente, per creare un'esperienza di visita più coinvolgente attraverso percorsi ricchi di informazioni e curiosità.

I musei civici aperti a Ferragosto

Con l'avvicinarsi della festività di Ferragosto, vi ricordiamo le sedi che saranno regolarmente aperte nella giornata di sabato 15 agosto 2020:

• Museo Civico Archeologico (via dell'Archiginnasio 2) h 10.00-20.00

• Museo Civico Medievale (via Manzoni 4) h 10.00-18.30

• Collezioni Comunali d'Arte (Palazzo d'Accursio | Piazza Maggiore 6) h 10.00-18.30

• Museo Civico d'Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini (Strada Maggiore 44) h 10.00-18.30

• MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna e Museo Morandi (via Don Minzoni 14) h 11.00-18.30

• Casa Morandi (via Fondazza 36) h 15.30-18.30

• Museo per la Memoria di Ustica (via di Saliceto 3/22) h 16.00-20.00

• Museo internazionale e biblioteca della musica (Strada Maggiore 34) h 10.00-18.30

• Museo del Patrimonio Industriale (via della Beverara 123) aperto solo su prenotazione per gruppi di 4 persone; la prenotazione va effettuata via email con almeno 3 giorni di anticipo a museopat@comune.bologna.it

Si ricorda che Villa delle Rose non è aperta al pubblico in quanto sede di svolgimento dei campi estivi dell'Istituzione Bologna Musei mentre il Museo civico del Risorgimento è chiuso fino al 17 settembre 2020 per la consueta pausa estiva.

Per poter garantire la miglior tutela dei visitatori ed evitare al massimo il rischio di contagio, l'Istituzione Bologna Musei ha attivato le necessarie misure di sicurezza per il contenimento del Covid-19. Tutte le informazioni utili per la visita sono sono consultabili sul sito www.museibologna.it.