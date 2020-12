Musei Civici di Imola, particolari storici e curiosità: tutto online

I Musei Civici di Imola rispettano la chiusura al pubblico fino al 15 gennaio, in ottemperanza all’ultimo DPCM, ma non si fermano. Continuano infatti le attività di promozione dell’arte e della cultura del territorio, a distanza grazie al digitale, raccontando particolari storici e curiosità sui personaggi e le opere del Museo di San Domenico, Palazzo Tozzoni e Rocca Sforzesca: un modo per stare insieme, se pur virtualmente, durante le festività natalizie. Sul canale YouTube e i canali social dei Musei Civici proseguono quindi gli appuntamenti dedicati a tutte le età: il finale del laboratorio di teatro-danza MIMESI2, tre nuove visite virtuali nella nostra rubrica Ad arte alla scoperta di opere delle Collezioni d’arte del Museo di San Domenico e per i più piccoli Giocamuseo a domicilio con la tanto attesa Notte al Museo.

Tutti i video proposti sono visibili sul canale YouTube a partire dalle 00.01 del giorno indicato. Sabato 19 dicembre l'appuntamento conclusivo del ciclo di laboratori di Mimesi2, iniziati il 17 ottobre nell’affascinante cornice di Palazzo Tozzoni con partecipanti di tutte le età. I laboratori gratuiti di danza, teatro e arti visive hanno tratto ispirazione dagli ambienti e dalle collezioni d’arte della settecentesca casa museo di Palazzo Tozzoni e sono stati realizzati dall'Associazione Altri Balletti di Imola.