1°maggio: musei gratis a Bologna e in Emilia-Romagna

E' il Primo Maggio ed è anche la prima domenica del mese. Che significa? Che moltissimi musei della città e di tutta la regione sono a ingresso gratuito. E se il meteo ci mette lo zampino a rovinare i pic-nic e le grigliate pianificate per questo giorno di festa l'occasione è ghiotta per non perdersi le bellezze indoor del nostro territorio.

Partiamo da Bologna:

Museo nazionale etrusco "Pompeo Aria" ed area archeologica di Kainua - Marzabotto

via Porrettana Sud - 40043 Marzabotto (BO)

Pinacoteca Nazionale di Bologna via delle Belle Arti, 56 - 40126 Bologna (BO)

Ecco i musei gratuiti fuori provincia:

Abbazia di Pomposa e Museo pomposiano via Pomposa Centro - 44021 Codigoro (FE)

Area archeologica e Antiquarium di Veleia Strada Provinciale 14 - 29020 Lugagnano Val d'Arda (PC)

Basilica di Sant'Apollinare in Classe via Romea Sud - 48124 Ravenna (RA)

Battistero degli Ariani piazzetta Ariani - 48121 Ravenna (RA)

Castello di Torrechiara via al Castello - 43013 Langhirano (PR)

Complesso monumentale della Pilotta - Galleria nazionale di Parma piazza della Pilotta, 15 - 43121 Parma (PR)

Complesso monumentale della Pilotta - Teatro Farnese piazzale della Pilotta, 15 - 43121 Parma (PR)

Gallerie Estensi - Galleria estense piazza Sant'Agostino - 41121 Modena (MO)

Gallerie Estensi - Palazzo Ducale di Sassuolo piazzale della Rosa - 41049 Sassuolo (MO)

Gallerie Estensi - Museo lapidario estense piazza Sant' Agostino - 41100 Modena (MO)

Gallerie Estensi - Pinacoteca nazionale di Ferrara corso Ercole I d’Este - 44121 Ferrara (FE)

Mausoleo di Teodorico via delle Industrie - 48122 Ravenna (RA)

Museo archeologico nazionale di Sarsina via Cesio Sabino - 47027 Sarsina (FC)

Museo archeologico nazionale di Ferrara - Palazzo Costabili via XX Settembre - 44121 Ferrara (FE)

Museo di Casa Romei via Savonarola - 44121 Ferrara (FE)

Museo nazionale dell'età neoclassica in Romagna - Palazzo Milzetti via Tonducci - 48018 Faenza (RA)

Museo nazionale di Ravenna via San Vitale - 48121 Ravenna (RA)

Necropoli Romana di Voghenza Via Dante Alighieri - 44019 Voghiera (FE)

Complesso monumentale della Pilotta - Biblioteca Palatina di Parma strada alla Pilotta 3 - 43121 Parma (PR)

Resti della città romana di Mevaniola Via Borgo - 47010 Galeata (FC)

Villa romana di Russi Via Fiumazzo - 48026 Russi (RA)