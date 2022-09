Musei gratuiti il 4 settembre per "Domenica al museo"

Nuovo appuntamento con la domenica al museo. Si rinnova infatti anche il 4 settembre l'iniziativa, introdotta nel 2014 dal ministro Dario Franceschini, che consente l'ingresso gratuito per tutti nei musei e nei parchi archeologici statali. Protagonista la cultura in tutto il Paese, con le visite nei diversi siti che si svolgeranno negli orari ordinari di apertura e dovranno avvenire nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, con la forte raccomandazione all'utilizzo della mascherina all'interno dei luoghi chiusi. Alcune delle sedi interessate sono visitabili esclusivamente su prenotazione.

Le visite durante le domeniche gratuite, come quelle che si svolgeranno durante gli ordinari giorni di visita, dovranno avere luogo nel pieno rispetto delle nuove misure di sicurezza previste dal Decreto. Per accedere a monumenti, musei, gallerie, parchi, giardini monumentali dello Stato non è più richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello base. È raccomandato l’uso della mascherina. Alcune sedi sono visitabili solo su prenotazione. Il Ministero della Cultura consiglia di consultare le schede di dettaglio prima di programmare la visita

I musei di Bologna che saranno aperti a ingresso gratuito sono: il Museo nazionale etrusco "Pompeo Aria" ed area archeologica di Kainua - Marzabotto e la Pinacoteca Nazionale di Bologna.

Fuori porta:

Ferrara Abbazia di Pomposa e Museo pomposiano (Codigoro); Gallerie Estensi - Pinacoteca nazionale di Ferrara; Museo archeologico nazionale di Ferrara - Palazzo Costabili; Necropoli Romana di Voghenza. Forli Cesena: Museo archeologico nazionale di Sarsina; Resti della città romana di Mevaniola (Galeata). A Modena: Gallerie Estensi - Galleria estense, Gallerie Estensi - Museo lapidario estense Gallerie Estensi - Palazzo Ducale di Sassuolo. A Parma: Castello di Torrechiara Langhirano, Complesso monumentale della Pilotta - Biblioteca Palatina di Parma, Complesso monumentale della Pilotta - Galleria nazionale di Parma, Complesso monumentale della Pilotta - Museo archeologico nazionale di Parma, Complesso monumentale della Pilotta - Teatro Farnese.

A Ravenna: Basilica di Sant'Apollinare in Classe, Battistero degli Ariani, Mausoleo di Teodorico, Museo nazionale dell'età neoclassica in Romagna - Palazzo Milzetti, Museo nazionale di Ravenna, Villa romana di Russi