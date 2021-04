Riaperture dei musei: dal 27 aprile nuovi orari delle sedi espositive dell’Istituzione Bologna Musei

Con la riclassificazione della Regione Emilia-Romagna in fascia gialla l’Istituzione Bologna Musei è pronta a ripristinare il servizio di apertura al pubblico a partire da martedì 27 aprile 2021, nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti.

L’apertura torna ad essere assicurata anche nel fine settimana, offrendo così maggiori possibilità al pubblico di tornare a visitare e di riappropriarsi del patrimonio museale cittadino in tutta la sua varietà, dall’archeologia all’arte antica, moderna e contemporanea, alla musica, alla storia, alla memoria fino al patrimonio industriale e alla cultura tecnica.

Dal lunedì al venerdì sarà possibile accedere ai musei sia su prenotazione sul sito Mida Ticket (https://www.midaticket.it/eventi/musei-civici-di-bologna) sia direttamente alle casse (solo con carte e bancomat) in base alla disponibilità nei diversi slot orari, come da capienza massima secondo le norme di sicurezza legate all’emergenza Covid-19.

Il sabato, la domenica e nei festivi infrasettimanali la prenotazione sarà sempre obbligatoria e dovrà essere effettuata entro le 24 ore precedenti la visita, sempre sul sito Mida Ticket (https://www.midaticket.it/eventi/musei-civici-di-bologna). Nel week-end e nei festivi non sarà dunque possibile accedere presentandosi nei musei senza biglietti pre-acquistati on line.

Al fine di assicurare una buona fruibilità di mostre temporanee e collezioni sia nei giorni feriali che nei festivi, è stato approvato un nuovo piano orario di apertura per un totale complessivo di 271 ore alla settimana.

Per favorire l’accesso durante le giornate infrasettimanali, la maggior parte delle sedi propongono giornate con aperture pomeridiane almeno fino alle 18.30 e in alcuni casi fino alle 19 o alle 20, in modo da poter accogliere i visitatori al termine della giornata lavorativa.

Il sabato e la domenica si è optato per fasce orarie più estese e con orario continuato in modo da offrire un ventaglio più ampio possibile di opzioni agli utenti che si troveranno a prenotare il proprio biglietto on line.

Rimangono confermate tutte le misure di sicurezza già adottate dall'Istituzione tra maggio e ottobre 2020: acquisto on line dei biglietti, ingresso per slot numerici in base alla capienza degli spazi, misurazione della temperatura con termo-scanner, distanziamento interpersonale, obbligo di mascherina, disponibilità di gel igienizzanti.

NUOVI ORARI DI APERTURA IN VIGORE DAL 27 APRILE 2021

MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna e Museo Morandi | via Don Minzoni 14

martedì, mercoledì, giovedì, venerdì h 16-20

sabato, domenica e festivi su prenotazione obbligatoria effettuata entro le 24 ore precedenti la visita h 10-20

chiuso: lunedì

Casa Morandi | via Fondazza 36

sabato e festivi su prenotazione obbligatoria effettuata entro le 24 ore precedenti la visita h 16-19

chiuso: domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì

Museo per la Memoria di Ustica | via di Saliceto 3/22

sabato, domenica e festivi su prenotazione obbligatoria effettuata entro le 24 ore precedenti la visita h 12-19

chiuso: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì

Museo Civico Archeologico | via dell’Archiginnasio 2

lunedì e mercoledì h 10-13 | giovedì e venerdì h 15-19

sabato, domenica e festivi su prenotazione obbligatoria effettuata entro le 24 ore precedenti la visita h 10-19

chiuso: martedì

Museo Civico Medievale | via Manzoni 4

martedì e giovedì h 10-14 | mercoledì e venerdì h 14-19

sabato, domenica e festivi su prenotazione obbligatoria effettuata entro le 24 ore precedenti la visita h 10-19

chiuso: lunedì

Collezioni Comunali d'Arte | Palazzo d'Accursio, Piazza Maggiore 6

martedì e giovedì h 14-19 | mercoledì e venerdì h 10-19

sabato, domenica e festivi su prenotazione obbligatoria effettuata entro le 24 ore precedenti la visita h 10-18.30

chiuso: lunedì

Museo Civico d'Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini | Strada Maggiore 44

martedì, mercoledì, giovedì h 10-15; venerdì h 14-18

sabato, domenica e festivi su prenotazione obbligatoria effettuata entro le 24 ore precedenti la visita h 10-18.30

chiuso: lunedì

Museo internazionale e biblioteca della musica | Strada Maggiore 34

martedì, mercoledì, giovedì, venerdì h 11-13.30 / 14.30-18.30

sabato, domenica e festivi su prenotazione obbligatoria effettuata entro le 24 ore precedenti la visita h 11.00-18.30

chiuso: lunedì

Museo del Patrimonio Industriale | via della Beverara 123

giovedì e venerdì h 15-19

sabato, domenica e festivi su prenotazione obbligatoria effettuata entro le 24 ore precedenti la visita h 15-19

chiuso: lunedì, martedì, mercoledì

Museo civico del Risorgimento | Piazza Carducci 5

venerdì h 15-19

sabato, domenica e festivi su prenotazione obbligatoria effettuata entro le 24 ore precedenti la visita h 10-14

chiuso: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì

MOSTRE IN CORSO

• Le plaisir de vivre. Arte e moda del Settecento veneziano dalla Fondazione Musei Civici di Venezia

Museo Davia Bargellini | Fino al 12 settembre 2021

• RE-COLLECTING. Morandi racconta. Tono e composizione nelle sue ultime nature morte

Museo Morandi | Fino al 23 maggio 2021

• Parigi è in piena rivoluzione. Mostra storico-documentaria a 150 anni dalla Comune di Parigi

a cura di Andrea Spicciarelli

Museo civico del Risorgimento | Fino al 1 agosto 2021

Contatti

Istituzione Bologna Musei

www.museibologna.it

Instagram: @bolognamusei