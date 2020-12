Il museo da casa: robot e automi

Sabato 19 dicembre il Museo del Patrimonio Industriale propone un laboratorio on-line per ragazzi da 8 a 12 anni. Nati come personaggi di immaginazione, automi, droidi, androidi e robot sono oggi parte della nostra realtà: utilizzati in campo produttivo nelle aziende, per aiutare in situazioni di pericolo o anche nella gestione del quotidiano come l'assistenza agli anziani o ai malati tra le corsie di un ospedale.

Durante il collegamento i ragazzi, trasformati in piccoli inventori, muoveranno i primi passi nel mondo della robotica, scopriranno, cosa siano in grado di fare i robot e i loro principali ambiti di utilizzo e, con semplici materiali di recupero, realizzeranno, guidati a distanza dall’operatore del museo, un loro “braccio meccanico”. Prenotazione obbligatoria (fino alle ore 13 di venerdì 18 dicembre) allo 051 6356611 oppure a museopat@comune.bologna.it. Agli iscritti sarà inviato un link con le indicazioni dei materiali da reperire per il collegamento.