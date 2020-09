Musica a Palazzo: "L'elisir d'amore"

L'Associazione Culturale bolognese Sol Omnibus Lucet APS ha come obiettivo primario la diffusione del repertorio operistico con linguaggi performativi accattivanti declinati in messe in scena, riduzioni, concerti compatti, adatti ad ogni tipologia di pubblico.



Questo mese Sol Omnibus propone un nuovo spettacolo lirico: sabato 26 settembre 2020, alle ore 17.30, nella prestigiosa cornice del centralissimo Palazzo Pepoli (in via Castiglione 8, nel cuore di Bologna), andrà in scena "L'elisir d'amore".



La trama del capolavoro donizettiano è assai nota: Nemorino (il giovane tenore Baoze Guo) è un coltivatore, semplice e di buon cuore, innamorato della ricca e capricciosa fittavola Adina (il soprano leggero Giada Maria Zanzi, che ha già affiancato Guo ne "L'elisir d'amore" dello scorso febbraio, che portava la firma alla regia da Giovanni Dispenza). Lui è ingenuo e romantico, lei deride l'"amor costante". Un giorno piomba nelle loro vite il sedicente "Dottor" Dulcamara (interpretato dall'istrionico baritono Alessandro Branchi) che vende pozioni, a suo dire, magiche. Nemorino si convince che Dulcamara abbia il filtro giusto grazie al quale riuscirà finalmente a far capitolare Adina. Gli elisir di Dulcamara saranno davvero incantati? O sarà invece il destino a concedere a Nemorino un lieto fine insieme alla sua amata?



Accompagnerà il Maestro Fabio Luppi e gli artisti indosseranno i costumi di Mirta Zagonara.



Allo spettacolo seguirà un aperitivo.



Ingresso: 20€ (ridotto a 15€ per under 25 e over 65)



Organizzazione: Bologna Eventi | Per informazioni e prenotazioni: 3455001947 - 3402238361 - boaccomodation@gmail.com



Acquisto online dei biglietti: https://www.bolognaeventi.net/event-details/musica-a-palazzo-lelisir-damore​