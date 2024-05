Musica con vista: un viaggio musicale che fa tappa a Castel San pietro Terme

Continua con la tappa a Castel san Pietro terme la rassegna di Musica con Vista.

Oltre 30 concerti e più di 300 attività collaterali lungo tutto lo stivale dal 21 giugno al 21 settembre che animeranno giardini, chiostri e dimore storiche da Trento a Palermo, in un viaggio musicale e non solo. La musica rappresenta un punto di partenza per visitare mete imperdibili nel territorio. Il Comitato AMUR con le sue istituzioni concertistiche storiche e Le Dimore del Quartetto, con il supporto di una rete consolidata di partner quali ADSI Associazione Dimore Storiche Italiane, FAI Fondo per l'Ambiente Italiano, Touring Club Italiano, Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte, Associazione Civita, Museimpresa, Fondazione Italia Patria della Bellezza, Garden Route Italia, Fondazione Symbola, The Branding Letters, Associazione Italiana Turismo Responsabile e con il patrocinio di ENIT e da quest’anno anche di Federculture e l Ministero del Turismo, si impegnano a garantire l'eccellenza artistica e a promuovere un'offerta turistica che unisca la forte connotazione nazionale del Festival alla sua potenziale rilevanza a livello europeo. L'obiettivo principale di Musica con Vista è quello di sostenere la nuova generazione di giovani talenti della musica da camera, valorizzare il patrimonio culturale italiano, creando al contempo un'attività turistica diffusa che colleghi le città principali a periferie e i borghi, sollecitando e stimolando la microeconomia locale. per maggiori informazioni e biglietti visitate il sito www.musicaconvista.it

