Musica elettronica: Peggy Gou live all'Unipol Arena

Dopo il trionfale successo del singolo Peggy Gou salirà sul palco dell'Unipol Arena di Bologna. Annunciata la data evento, prodotta da Oltre, per la star mondiale dell’elettronica: l’eclettica dj Peggy Gou è attesa all’Unipol Arena di Bologna sabato 9 marzo per il suo primo show in un palazzetto italiano.

Dopo l’incredibile successo del singolo 'It Goes Like Nanana' che ha fatto ballare tutto il mondo e ha scalato le vette delle classifiche musicali totalizzando oltre 300 MLN di streaming sulle piattaforme, l’artista e producer coreana è pronta per il suo show che trasformerà il palazzetto in un grande dancefloor.

Le prevendite sono disponibili da mercoledì 13 dicembre alle 11:00 su Ticketone e Ticketsms. Nelle prossime settimane saranno annunciati i support acts.