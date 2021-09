"Verdi Viva, la piazza cambia musica", una rassegna di musica e incontri per tornare a vivere Piazza Verdi

Musica, danza, incontri, animazione per i bambini in uno dei luoghi simbolo di Bologna, nel cuore della zona universitaria: si intitola “VERDI VIVA. La piazza cambia musica” la rassegna ideata e organizzata dalla Fondazione Rusconi in collaborazione con il Comune di Bologna, nell’ambito di Bologna Estate 2021, che fino al 19 settembre animerà Piazza Verdi con diverse serate – dal martedì alla domenica – di musica, incontri, dialoghi ed eventi, tutti rigorosamente a ingresso gratuito.

Tra gli eventi da non perdere l’intramontabile Doctor Dixie Jazz Band (10 settembre), la band più longeva del mondo – nasce nel 1952 - nelle cui fila hanno militato, tra gli altri, Gerry Mulligan, Paolo Conte e Renzo Arbore, e l’omaggio a Claudio Lolli di Marco Rovelli e Paolo Capodacqua (11 settembre). Tutte al femminile le serate del 14 settembre con il Meraki Ensemble, gruppo con un repertorio che spazia dal pop alle colonne sonore cinematografiche, e del 17 settembre con il raffinato trip hop della bolognese Suz.

Verdi Viva accoglierà sul palco anche i talenti della musica di domani con la partecipazione degli studenti del Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna: il 12 settembre si esibirà la Martini Big Band assieme al sax di Barend Middlehoff, docente del Conservatorio, mentre in chiusura di rassegna, il 19 settembre, sarà protagonista la SaxBo Orchestra diretta dal Maestro Daniele Faziani.

La platea potrà accogliere fino a centocinquanta spettatori nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti, mentre si potrà godere dello spettacolo anche dai tavolini dei locali circostanti.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito (prenotazioni disponibili da 72 ore prima dell’inizio dello spettacolo). L’accesso ai posti per gli spettacoli serali è consentito dalle ore 20.15 e fino alle 20.45. Dopo tale orario i posti saranno liberati e messi a disposizione del pubblico. Per i pre-show l’ingresso è libero con registrazione all’ingresso a partire dalle 18:45.

