Musica Nuova, concerti di successo. L'ultimo a Bologna

Grande apprezzamento e partecipazione di pubblico per il ciclo di concerti "Lagrimosa", del Duo Musicanuova con Marco Ferretti (canto) e Miriam Cenerelli (organo), che in questo tempo che precede le celebrazioni pasquali ha raggiunto diverse località del territorio, per concludersi la domenica delle palme nella bella Chiesa di Sant'Apollinare a Castelletto di Valsamoggia (Bo). Dalla lettura dei testi sacri "Alma inferma e dolente" di Torquato Tasso e "Stabat Mater"di Jacopone da Todi è scaturita una originale scrittura musicale opera di Marco Ferretti che, unita all'espressività esecutiva degli artisti, ha accompagnato gli ascoltatori lungo un intenso percorso meditativo ed emozionale. Nel connubio di parole e musica è passata la drammaticità della Passione, vista anche attraverso gli occhi della Madre di Cristo e si è rinnovato al tempo stesso un forte messaggio di speranza che dimora nella risurrezione. Gli appuntamenti, promossi dall'Associazione Musica Nuova di Senigallia in collaborazione con i parroci del territorio, si inseriscono nell'ambito di un'azione progettuale di più ampio respiro che contribuisce a far crescere la sensibilità verso eventi che portano le suggestioni della musica nei luoghi d'arte e spiritualità. Da Associazione Musica Nuova