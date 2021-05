BSMT inaugura BOAT: musical (e non solo) in un teatro a cielo aperto

La BSMT inaugura BOAT – Bologna Open Air Theatre un nuovo spazio all’aperto, nell’area ex Sabiem, a pochi passi dalla sede dell’Accademia diretta da Shawna Farrell. BOAT si propone di essere un contenitore artistico in cui saranno proposti, oltre al consueto A Summer Musical Festival, concerti, danza, iniziative per bambini e famiglie e molte altre attività culturali. Il progetto si inserisce nel disegno di riqualificazione del quartiere Borgo Panigale Reno offrendo ai cittadini di godere di uno spazio multiculturale adatto a tutte le fasce di età. L’idea di BOAT nasce durante le prime restrizioni a causa dell’emergenza sanitaria che ancora oggi stiamo vivendo. Lo scorso anno, infatti, la BSMT è riuscita a portare in scena il consueto appuntamento con A Summer Musical Festival nello spazio esterno alla scuola, il primo passo affinché il progetto BOAT prendesse forma.

Il programma

Il primo appuntamento è con il musical Nine in scena il 10, 11 e 12 giugno, con la regia di Saverio Marconi, la direzione musicale di Shawna Farrell e le coreografie di Gillian Bruce. Il festival prosegue dall’1 al 3 luglio con Cookies musical inedito, scritto dai giovani bolognesi Lorenzo Vacchi e Stefano Bonsi, appassionati di teatro musicale, che raccontano la nascita dei biscotti più famosi al mondo nell’America degli anni ’30. La regia è di Mauro Simone, le coreografie di Andrea Verzicco, la direzione musicale di Lorenzo Vacchi e Shawna Farrell vocal coach.

Il terzo titolo in programma è La Piccola Bottega degli Orrori, in scena dall’8 al 10 luglio, diretto e coreografato da Fabrizio Angelini con la direzione musicale di Gianluca Sticotti. Tutti gli spettacoli di A Summer Musical Festival sono prodotti dalla BSMT Productions e vedono in scena allievi ed ex allievi dell’Accademia.

La rassegna estiva di BOAT prosegue il 20 giugno con lo spettacolo Contemporaneamente una produzione di Danza Parma e il 24 giugno una serata di Hip Hop dal titolo Adolescere – L’Arte per diventare grandi - ideato dal pioniere della street dance in Italia, Cristiano “Kris” Buzzi.

Il 25 giugno la Youth Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Marco Boni presenterà il concerto Pulcinella di Stravinsky, in scena anche l’ensamble di danza dei giovani performer della BSMT, i brani recitati saranno interpretati dagli attori della Accademia Galante Garrone e i brani cantati dai giovani musicisti della Scuola dell’Opera.

Il cartellone si arricchirà di altri eventi ancora in via di definizione.

In BOAT ci sarà spazio anche per le famiglie, con un progetto di teatro interattivo dedicato ai bambini e ai loro genitori: sono previsti alcuni appuntamenti la domenica mattina alla scoperta del magico mondo del musical Into the Woods.

Con il progetto BOAT la Bernstein School of Musical Theater si propone come una realtà sempre più integrata nel tessuto cittadino, un luogo di condivisione, non solo per gli allievi che la frequentano, ma per tutte le persone interessate alla cultura e alle arti performative.

Calendario in sintesi

10-11-12 Giugno

Nine

20 Giugno

Contemporaneamente

ParmaDanza

24 Giugno

Adolescere – L’Arte per diventare grandi



25 Giugno

Pulcinella di Stravinsky

Teatro Comunale Youth Orchestra

8-9-10 Luglio

La Piccola Bottega degli Orrori

1-2-3 Luglio

Cookies