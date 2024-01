Muta-morfosi / performance di e con Sara Lisanti

Attraverso la metafora del processo della muta propria del mondo rettile, MUTA-MORFOSI tratta il tema della metamorfosi dell’Io. Lo spettacolo si divide in tre momenti principali e, sebbene conti diversi supporti audiovisivi e oggetti di scena, il soggetto principale resta sempre il corpo umano. Come un serpente, ogni uomo o donna si ritrova a un certo punto del ciclo vitale a dover lasciare un abito che non rispecchia più la propria identità per indossare così una nuova veste, cucita su misura.



In definitiva, MUTA-MORFOSI rappresenta un processo creativo a tutto tondo, dove lo spettatore può ritrovarsi e riconoscersi e, al contempo, costituisce il consapevole allontanamento da un Io cui non si sente più di appartenere: un viaggio introspettivo di crescita verso la rinascita, dove anima e corpo si fondono come unico e assoluto protagonista di una narrazione che oscilla fra mondo umano e animale.