"My lonely lovely tale" a teatro

Narciso in un mondo di metafore, racconto e gioco solitario intrecciati. Lo spazio ospita un solo corpo, autosufficiente, in scena: la metamorfosi di Narciso. Nel corpo e nelle parole, con la scrittura che accompagna il pubblico attraverso un labirinto di sensi, offrendo diverse vie alla vista, alla memoria e alle possibili metamorfosi.



Nicola Simone Cisternino, artista fiorentino, ha formato il collettivo Sa.Ni. e il gruppo di ricerca Frames. Ha lavorato con vari autori tra cui Abbondanza Bertoni e Silvia Gribaudi. Il suo ultimo lavoro, My Lonely Lovely Tale, è stato selezionato per NID Platform 2021.



giovedì 6 – venerdì 7 giugno, ore 21



Biglietto giornaliero (comprensivo di tutti gli eventi a pagamento della giornata)



intero: 15 euro



under 30: 9 euro