Nadt orchestra in concerto al Binario69

La musica dei Nadt Orchestra è influenzata da diverse diaspore musicali come il Modern Jazz, l’Ethio-jazz, il Funk, il New Soul.

Il loro suono rimane saldamente ancorato nel mondo del jazz, incorporando elementi elettronici, accanto a una ricerca ritmica che varia dalla tradizione Centro-Americana a quella Medio Orientale.

L’obbiettivo del progetto è creare una nuovo linguaggio compositivo, dove le differenti identità dei musicisti possa confluire in una nuova forma di ricerca musicale.





After Show: ROBEMISTE selecta





Tramite la musica i RoBeMiSte amano creare relazioni e cortocircuiti, perché il miglior rimedio contro le Forze del Male è ballare e sudare insieme!