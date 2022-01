N.A.I.P. Live all'Oratorio di San Filippo Neri

Mercoledì 2 febbraio "N.A.I.P - Nessun Artista in Particolare" sul palco dell'Oratorio di San Filippo Neri.

Si chiama Michelangelo Mercuri, ha 29 anni, vive a Bologna ed è arrivato quarto nell’edizione 2020 di XFactor. L’acronimo del suo nome d’arte significa Nessun Artista In Particolare ma lui di particolarità ne ha molte, come ha dimostrato nel programma di Sky e come ben sa chi lo ha visto esibirsi dal vivo.

Suona la chitarra, la batteria, il synth, il pianoforte e la loop station. Ha cominciato a fare musica a 16 anni, dopo aver organizzato una colletta in classe, a Lamezia Terme, per farsi regalare la prima chitarra elettrica. Il suo inedito è stato ‘Attenti al loop’. Dice di lui: “Sono uno scrittore, un musicista, che si diverte a mettere insieme le cose e le riproduce in mezzo alle persone”. La domanda è: che cosa è cambiato dopo la lunga e fortunata esposizione televisiva per questo ‘cantautore trasversale’? Cosa gli riserva il futuro? Ce lo racconta sul palco dandoci anche un saggio della sua poliedricità.