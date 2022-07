"A naked love - L’amore a nudo”: attori senza veli, monologhi su amore, sesso e corpo

Un percorso di monologhi e dialoghi per quattro attori e un pianista sul rapporto tra le parole amore, sesso e corpo. La nudità in scena come strumento comunicativo nel rapporto attore-pubblico. E' questo "A naked love – L’amore a nudo”, il provocatorio spettacolo teatrale che andrà in scena il 28 luglio a Bologna. Lo spettacolo è vietato ai minori di 18 anni.

Il testo, già vincitore del Concorso Internazionale di Letteratura “Città di Castrovillari”, di una Menzione speciale al “Premio Letterario Teatro Aurelio” (Roma) e del Premio Originalità “Lo strappo nel Cielo”, torna a Bologna dopo gli apprezzamenti di pubblico ricevuti a Milano (alla Fabbrica del Vapore e all’Arci Bellezza-Palestra Visconti).

Torna a Bologna per una serata speciale dove debuttò nel 2021: la rassegna EROSo del Battiferro.

INFO E PRENOTAZIONI: tel. 329 3659446 - associazione.vitruvio@gmail. com