Giovedì 8 settembre lo spettacolo "A Naked Love" in scena al Battiferro.

A Naked Love: l'Amore a Nudo è uno spettacolo vietato ai minori di 18 anni che si compone in dieci racconti, legati da due fili conduttori: “Amore” e “Corpo”. Progetto teatrale scritto e diretto da Gabriele De Pasquale. Musiche dal vivo di Fabio Pedrini. Gli attori: Gabryel Kool, Luca Mazzamurro, Erica Mattioli, Stefania Milia.

L’idea dello spettacolo, maturata durante il recente lockdown, è dell’autore e regista Gabriele De Pasquale, che ha un passato nei musical e ha collaborato con Antonioni e Wenders. Il testo ha ricevuto numerose attestazioni, come il primo premio nella V edizione del concorso internazionale città di Castrovillari per opere teatrali inedite e la menzione speciale della Giuria della IX edizione del Premio Letterario Nazionale “Teatro Aurelio”.

A Naked Love parte dall’assunto che “l’amore è nudo ogni volta che ci mettiamo in discussione”. In scena va il rapporto uomo-donna ai giorni d’oggi, per parlare del corpo e della sua sensualità, per cercare di capire cosa lega il corpo alla sessualità e la sessualità al concetto più grande e astratto di “Amore”. In questa disputa tra sentire, aneliti e fisicità, il corpo umano via via si sveste, rimane nudo. E con esso rimane nuda la nostra capacità (o incapacità) di usarlo, bistrattarlo, reinterpretarlo.