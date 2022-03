B 612 APS presenta "Nasci, produci, muori", scritto e diretto da Luca Romanelli. Sabato 2 aprile al Teatro del Lampadiere.



L´Uomo Comune di una via a caso di una città qualsiasi è scomparso da un momento all'altro, e il mondo è in preda al panico!



Con ironia feroce che punta dritto allo stomaco dello spettatore come un pugno ben assestato, “Nasci produci muori” scava nelle viscere di una società autoreferenziale che non fa più prigionieri e punta ad asservire sé stessa a meccanismi da cui è esclusa ogni forma di buon senso e di umanità, rendendosi al contempo sia vittima che carnefice. Un vortice senza uscita intriso di banalità quotidiana in cui ognuno di noi – senza neanche troppa fatica - può tranquillamente riconoscersi.