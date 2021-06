“NAshhh!VILE”: la prima edizione del festival sul canale Navile

Il Canale Navile protagonista. Prima edizione del Festival “NAshhh!VILE” e Presentazione del Patto di Cittadinanza Attiva per gli 800 anni del Canale Navile che compie 800 anni e ognuno di essi è ricco di storie da tramandare e preservare. Proprio nell’anno segnato da un anniversario tanto importante, il Comitato Salviamo il Canale Navile presenta un Patto di Cittadinanza Attiva dedicato al Canale, frutto del lavoro di concerto delle associazioni aderenti, dei liberi cittadini e con l’attenzione del Quartiere. In quest'ambito debutta l’edizione di esordio di “NAshhh!VILE”, il primo festival dedicato all'Independence Day USA, traghettato sulle rive del Canale Navile il 3 e 4 luglio 2021.

In questo contesto si inserisce una novità assoluta: la prima edizione di NAshhhVILE, originale manifestazione che si terrà il 3 e 4 luglio 2021, ispirata alle atmosfere dell'Independence Day statunitense, che proporrà concerti lungo gli argini del Navile durante il pomeriggio e alla Ca' Bura, a Ponte della Bionda e al Sostegno del Battiferro la sera.

Perché questa manifestazione, perché questo nome? Nashville, capitale del Tennessee, per gli americani è la “Città della musica” anche sede di una delle più grandi aziende produttrici di chitarre e bassi elettrici, la Gibson.

Il nome comprende la parola “NAVILE” che abbraccia il suono onomatopeico “shhh!”, facendo riferimento alla natura acustica della manifestazione che spazierà dal country al blues sempre senza amplificazione elettrica. L’intento è di far vivere lungo gli argini del Navile concerti pomeridiani in gradevole equilibrio con la natura circostante, in versione unplugged.

Alle ore 21 invece si animeranno i palchi sede delle associazioni, con concerti inseriti nelle diverse rassegne estive.

Il gioco di parole era d'obbligo considerando “Bologna città creativa della musica Unesco 2006” e il nome del canale che per secoli ha unito Bologna al resto del mondo, per un fine settimana di musica lungo il percorso del Canale Navile partendo dal Sostegno della Bova per arrivare fino al Ponte del Vignola a Corticella.

Riscopriremo la bellezza dell’area del quartiere Navile, che gode di una peculiare posizione: a due passi dal centro storico si affaccia su un’area che una volta era aperta campagna e che tutt’ora, nonostante l’urbanizzazione, rivela, in luoghi spesso sconosciuti ai più, la bellezza e la tranquillità della natura.

Il giorno dell’indipendenza americano traslato in chiave “Navile” ci offre lo sfondo ideale per festeggiare in musica il rinnovamento di questo territorio grazie alle proposte e azioni concrete che hanno preso la loro forza dal passato di questo territorio.

Il programma in breve

3 luglio

Ore 17 - 19

in prossimità del Battiferro: Trio Insolito

in prossimità del Ponte della Bionda: Bluesy Biscuits

Ore 18 – 19.30

Visita guidata all'Oasi dei saperi. Appuntamento al Sostegno di Corticella, via dell'Arcoveggio 188/1

Ore 21 - 23

Al Battiferro: Trio Insolito

al Ponte della Bionda: Nashville & Backbones

alla Ca' Bura: The experience - Tribute band U2

4 luglio

ore 17 - 19

in prossimità del Battiferro: Country Manners

in prossimità del Ponte della Bionda: Bleeker Street

Ore 18 – 19.30

Visita guidata all'Oasi dei saperi. Appuntamento al Sostegno di Corticella, via dell'Arcoveggio 188/1

Ore 21 - 23

Al Battiferro: Barakka Blues & Brothers

al Ponte della Bionda: Bleeker Street

alla Ca' Bura: Old Cats Blues Band

Le modalità di accesso:

Argini del Canale Navile in prossimità del Sostegno del Battiferro (via della Beverara 123) e del Ponte della bionda (via dei Terraioli 9): gratuito

Visita guidata all'Oasi dei Saperi appuntamento al Sostegno di Corticella, via dell'Arcoveggio 188/1: gratuito - Per prenotazioni: associazione.vitruvio@gmail.com – 3293659446



Parco dei Giardini - Associazione Cà Bura (Via Arcoveggio, 59/8): gratuito con possibilità di cenare.

Ponte della bionda (Via dei Terraioli, 9) Prenotazione consigliata ingresso concerto con cena € 20 più € 2 per i non soci. Orario di ingresso dalle 19.30 alle 20. Per prenotazioni 3382225409 – 3393536585. Parcheggio interno gratuito.

Vitruvio - Sostegno del Battiferro (via della Beverara 123/a - via del Navile 29/5a): Prenotazione consigliata ingresso concerto € 7 con possibilità di cenare. associazione.vitruvio@gmail.com – 3293659446

I gruppi che si esibiranno

Trio Insolito

Quando: sabato 3 luglio

Orario e luogo:

ore 17/19 Argine del Navile in prossimità del Sostegno del Battiferro (via della Beverara 123)

ore 21/23 Sostegno del Battiferro (via della Beverara 123/a - via del Navile 29/5a)

Il Trio Insolito propone un repertorio di brani incentrato sulla musica popolare italiana e internazionale e sulla canzone d'autore ed è composto da Claudia Testa (violoncello), Gianluca Caselli (armonica cromatica e accordi), Gianandrea Pasquinelli (ance libere) e Pierluigi Caputo (Tamburi a Cornice e percussioni). Il loro è un repertorio di brani strumentali che comprende gighe, valzer, polche, tarantelle, mazurche, manfrine, tanghi e choro brasiliano. Gli arrangiamenti, originali, tendono a fondere il colore tonale melodioso di uno strumento tipico della musica classica, il violoncello, con la dinamica aggressiva degli strumenti a fiato ad ancia libera, le armoniche, più comuni nei generi musicali folk, blues e jazz. Nel corso del concerto scopriremo oltre al violoncello una serie di strumenti antichi ad ancia libera poco conosciuti, come cordomoniche, armoniche polifoniche ad accordi, accordina, armonica basso e percussioni di diversa nazionalità. Questo concerto offre l'occasione unica di conoscere note storiche e caratteristiche timbriche di strumenti sconosciuti alla maggior parte degli ascoltatori.



Bluesy Biscuits

Quando: sabato 3 luglio

Orario e luogo:

ore 17/19 Argine del Navile in prossimità del Ponte della Bionda (Via dei Terraioli, 9)

Un progetto che nasce dall’incontro di tre studenti della scuola di musica moderna di Ferrara che a fine anni 90 decidono di dare vita a un progetto con l’intento di diffondere il Blues nella sua forma più esplosiva e accelerata, prendendo spunto dall’ascolto e l’insegnamento dei propri maestri arrivando gradualmente a conoscere le vere origini di questo sound e gli artisti internazionali che hanno pian piano diffuso il Jump Blues, lo Swing, il Fusion, Country, Rock a Billy, e i primissimi gruppi Classic Rock, di fine anni 60 inizio 70.

Dopo tante idee sviluppate negli anni e tante scalette testate dal vivo i Bluesy Biscuits propongono oggi una scaletta Rock Blues che spazia dai classici del Blues americani al Rock Blues inglese elettrico degli anni 80, strizzando l’occhio anche a molti classici del Rock & Roll anni 50 rivisitati con un sound più moderno e esplosivo. La formazione: Giuseppe Iovino (Chitarra e Voce); Michele Nardella (Basso); Antonio Giallella (Armonica e Voce); Francesco Paonessa (Batteria e percussioni).



Nashville & Backbones

Quando: sabato 3 luglio

Orario e luogo:

ore 21/23 al Ponte della Bionda (Via dei Terraioli, 9)

Le origini del sound dei Nashville & Backbones sono nella West Coast americana, quella di artisti come Eagles, Creedence Clearwater Revival, America, CSN&Y. Ma non si fermano lì. Radici nel passato e sguardo al futuro, per un folk/country dalle forti tinte pop e rock, senza mai rinunciare alla sperimentazione e alla contaminazione.

L’ormai lunga e consolidata esperienza live li rende una delle band più interessanti da vedere dal vivo; nei loro concerti c’è spazio per le cover e per brani originali, per il divertimento fine a sé stesso, così come per un ascolto più attento alle sfumature e ai colori cangianti. La formazione: Marcello Dolci (Voce / Chitarra / Armonica); Michele Tani (Voce / Tastiere / Percussioni); Elisa Semprini (Voce / Violino).





The experience - Tribute band U2

Quando: sabato 3 luglio

Orario e luogo:

ore 21/23 alla Ca’ Bura – Parco dei Giardini (Via Arcoveggio, 59/8)



Quattro amici che amano follemente gli U2 e il sogno di formare un gruppo tributo ai loro beniamini: questi sono gli Experience - Tribute band U2, che con infinita passione, professionalità e una cura maniacale di ogni dettaglio musicale e scenico hanno sviluppato e consolidato in tanti anni di continue evoluzioni e perfezionamenti uno spettacolo che trasmette tutta l'energia, l'atmosfera e le sonorità dei concerti del leggendario gruppo di Dublino.



Country Manners

Quando: domenica 4 luglio

Orario e luogo:

ore 17/19 Argine del Navile in prossimità del Sostegno del Battiferro (via della Beverara 123)



Con un repertorio specializzato nel New Country, senza dimenticare le radici del sound più tradizionale, e una band di musicisti appassionati e preparati, da vari anni calcano le scene di questo mondo pieno di energia e stivali.

I Country Manners si destreggiano abilmente tra sessioni “unplugged”, in formazione ridotta, adatte a situazioni più intime, e sessioni live in grandi eventi, nei quali il repertorio sempre aggiornato e vario ha permesso loro di collaborare con grandi scuole di ballo e trascinare in pista anche chi muoveva i primi passi. La formazione: Francesca Venturini (voce e percussioni); Andrea Mosti (chitarra e solista); Mauro Miceli (chitarra ritmica); Alessandro Rosini (contrabbasso).



Bleeker Street

Quando: domenica 4 luglio

Orario e luogo:

ore 17/19 Argine del Navile in prossimità del Ponte della Bionda

ore 21/23 al Ponte della Bionda (Via dei Terraioli, 9)



I Bleeker Street ripercorrono alcune tappe del folk inglese e americano degli anni Cinquanta e Sessanta nelle sue intersezioni con il rhythm & blues, il gospel e il rock ‘n’ roll delle origini. Le tre voci dei cantanti si intrecciano in elaborati giochi che si rifanno al versante del folk anglosassone come a quello della musica afroamericana. La formazione: Elio Pugliese (chitarra folk, fisarmonica e voce); Frida Forlani (voce e percussioni); Chiara Trapanese (voce, percussioni e mandolino); Daniele Gozzi (contrabbasso).



Barakka Blues & Brothers

Quando: domenica 4 luglio

Orario e luogo:

ore 21/23 al Sostegno del Battiferro (via della Beverara 123a – Via del Navile 29/5a)

Una Tribute Band in giacca cappello e occhiali scuri che rende omaggio ai Blues Brothers, con un occhio di riguardo al repertorio più carico della mitica Band. Dalla passione per la musica nata nel lontano 1994 del chitarrista Claudio, che ha militato per oltre 15 anni nelle migliori cover/party band di Bologna, nascono nel 2015 i Barakka Blues, con l'obiettivo di fondere la musica bella, il blues e il rock e fare festa. Dal 2018 il progetto si specializza trasformandosi in TRIBUTE BAND DEI BLUES BROTHERS grazie all’aggiunta di una poderosa sezione fiati, a partire dall’affiatato power trio fatto da basso batteria e chitarra, offrendo uno spettacolo di grande qualità musicale, con arrangiamenti fedeli del repertorio più carico dei mitici Blues Brothers con vestiti a tema e grande coinvolgimento del pubblico. Sarà una serata di puro divertimento in musica al Battiferro. La formazione: Fabrizio Danielli (voce); Roberta D'Agnano (voce); Stefano Coletta (sax); Vincenzo Limosani (sax); Corrado Monaco (basso); Jacopo Rimondi (batteria); Claudio Carata (chitarra).

Old Cats Blues Band

Quando: domenica 4 luglio

Orario e luogo:

ore 21/23 alla Ca’ Bura – Parco dei Giardini (Via Arcoveggio, 59/8)



Nel loro repertorio figurano cover di John Lee Hooker, B.B. King, Muddy Waters, Howlin’ Wolf,Robert Johnson, Elmore James, Sonny Boy Williamson, Ray Charles e tanti altri.







