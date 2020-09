"Il Nastro Verde": 5 film su impatto ambientale, moda etica circolare, sicurezza alimentare e modelli di autoproduzione

Cinque pellicole per parlare di sostenibilità e salute: torna per il secondo anno la Rassegna Il Nastro Verde, che parte dal cinema per riflettere su sfide e contenuti dello sviluppo sostenibile. Dal 30 settembre fino al 28 ottobre, 5 appuntamenti tutti i mercoledì saranno l’occasione per confrontarsi su temi come la moda etica circolare, la sicurezza alimentare e i modelli di autoproduzione, la crescita demografica e l’impatto sulla sopravvivenza del Pianeta, gli inquinanti ambientali. Una serata sarà dedicata al Covid19 per fare il punto sulle conoscenze più recenti su modalità di diffusione e misure di prevenzione. Per ogni pellicola, sarà presente in sala un esperto dell'Ateneo e al termine della visione si potrà partecipare a un breve dibattito.

Novità dell’edizione 2020 sarà la possibilità, per quattro delle cinque pellicole in programma, di seguire le serate non solo in sala presso l’Auditorium del DAMSLab ma anche in streaming. La rassegna si arricchisce inoltre quest’anno della collaborazione con il progetto This is Public Health, una sinergia avviata già in occasione di #AspettandoilNastroVerde.

La Rassegna è inserita nel programma del Festival dello Sviluppo Sostenibile Asvis, la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale.

#Il NastroVerde – Rassegna di Cinema Sostenibile è una iniziativa dell’Area Edilizia e Sostenibilità in collaborazione con il Dipartimento delle Arti, il DAMSLab, la laurea magistrale in Cinema, Televisione e Produzione Multimediale e il progetto This is Public Health del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie.

Moderatori:

Antonella Giliberti (Area Edilizia e Sostenibilità)

Marco Cucco (Dipartimento delle Arti)

L'evento è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria, sia in sala che in streaming, nel limite dei posti disponibili. la prenotazione sarà possibile dal lunedì precedente ogni singola proiezione.

La rassegna si svolge nel rispetto delle direttive nazionali e regionali relative all’emergenza COVID19.

Non sarà consentito l’accesso in sala a chi non ha prenotato.

Programma

Mercoledì 30 settembre 2020 h. 20.30 | The True Cost

Qual è il costo reale di un capo d’abbigliamento? Un’indagine condotta in più paesi sull’impatto sociale e ambientale dell’industria della moda (e in particolar modo del comparto del “fast fashion”, in grande ascesa), si chiede se sia possibile, e ancora rinviabile, immaginare un modello produttivo più etico e sostenibile.

Tema della serata:

Da Fast fashion a slow fashion: per passare a una moda etica circolare

Dibattito in sala con:

Roberta Paltrinieri, Professoressa di Sociologia dei consumi, Dipartimento delle Arti

(lingua originale ENG + sottotitoli IT)

Regia: Andrew Morgan

Genere: Documentario

Anno: 2015

Origine: Stati Uniti

Durata: 92’

7 ottobre 2020 h. 20.30 | God Save The Green



Un viaggio attraverso diverse aree del globo porta alla luce un rinnovato desiderio dell’uomo di tornare a contatto con la natura, di uscire dalla metropoli, lavorare la terra e rimodulare i ritmi che scandiscono la giornata. Possiamo leggere in queste piccole storie il preludio di una svolta antropologica in atto?

Tema della serata:

Sicurezza alimentare e modelli di autoproduzione / Biodiversità e recupero dei valori legati alla Terra

Dibattito in sala con:

Giorgio Prosdocimi Gianquinto, Professore di Orticoltura, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentare

(lingua originale + sottotitoli IT)

Regia: Michele Mellara, Alessandro Rossi

Genere: Documentario

Anno: 2013

Origine: Italia

Durata: 75’

14 ottobre 2020 h. 20.30 | Contagion

(Nastro Verde e This is Public Healt)



Film oggi considerato come preveggente, racconta la diffusione e l’impatto di un virus attraverso le storie private e pubbliche di più personaggi che vanno a comporre un ricco mosaico umano. L’emergenza improvvisa innesca reazioni diverse e porta alla luce tutte le fragilità dell’odierna società globalizzata.

Tema della serata:

Sars Cov2/Covid19: modalità di diffusione e misure di prevenzione: facciamo il punto sulle conoscenze più recenti

Dibattito in sala con:

Maria Pia Fantini, Professoressa di Igiene e Medicina Preventiva, Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie

Per questa serata non è prevista la modalità streaming

(Doppiato IT + sottotitoli ENG)

Regia: Steven Soderbergh

Genere: Film Thriller

Anno: 2011

Origine: USA

Durata: 105 m

21 ottobre 2020 h. 20.30 | The Last Call – Ultima chiamata



A quarant’anni dalla pubblicazione del primo studio che segnalò i rischi ambientali legati alla crescita demografica, all’industrializzazione e alla filiera produttiva, il documentario ripercorre la storia dei suoi autori e si interroga se ci sia ancora tempo per intervenire e instaurare un sistema maggiormente sostenibile.

Tema della serata:

Crescita demografica e sistema dei consumi: impatto sulla sopravvivenza del Pianeta

Dibattito in sala con:

Paolo Figini, Professore di Politica Economica, Dipartimento di Scienze Economiche

(lingua originale ENG + sottotitoli IT)

Regia: Enrico Cerasuolo

Genere: Documentario

Anno: 2013

Origine: Italia

Durata: 90 m



28 ottobre 2020 h. 20.30 | Un posto sicuro

(Nastro Verde e This is Public Healt)



La vita di un padre e di un figlio a Casale Monferrato viene segnata dal dramma dell’amianto e dall’irresponsabilità dell’impresa che dava lavoro a larga parte della comunità locale. Mentre l’intera città chiede giustizia, il teatro diviene uno strumento di riflessione sul costo umano delle politiche industriali.

Tema della serata:

Rischi per la salute degli inquinanti ambientali

Dibattito in sala con:

Stefano Nava, Professore in Pneumologia, Anestesia e Rianimazione, Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale

(lingua originale IT)

Regia: Francesco Ghiaccio

Genere: Drammatico

Anno: 2015

Origine: Italia

Durata: 102 m

Un'iniziativa di: