Natale...in diretta con le narrazioni online dalla biblioteca Casa Bondi. Con Stefano Antonini, per bambini da 3 a 8 anni il 18 dicembre e il 5 gennaio. Non è ancora possibile incontrarsi tutti insieme tra gli scaffali, ma la biblioteca di Castenaso non vuole rinunciare al tradizionale appuntamento natalizio con i suoi piccoli e grandi lettori.

Dal divano, dal proprio lettino, dalla poltrona accanto all’albero di Natale, tutti sono invitati venerdì 18 dicembre alle 20,30 a collegarsi con la Biblioteca, da dove Stefano Antonini (Burattingegno Teatro) farà scoprire le magiche domande e risposte necessarie per ricevere i doni di Babbo Natale. Pare infatti che quest’anno Babbo Natale si sia proprio impuntato e voglia consegnare regali solo ai bambini e alle bambine che risponderanno a tre strane e curiose domande….

Il 5 gennaio, sempre alle 20:30, sarà la befana ad essere protagonista delle storie di Stefano: una befana un po’ permalosa, che, se si arrabbia, riempie le calze di carbone oppure non lascia proprio un bel niente! Si riuscirà a convincerla con i segreti contenuti nei libri?

Organizzate dall’Assessorato alla Cultura e della Biblioteca di Castenaso, le narrazioni potranno essere seguite sulla pagina FB della Biblioteca Comunale Casa Bondi.