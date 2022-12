Natale 2022, gli appuntamenti imperdibili durante le festività

Dai mercatini, ai villaggi di Natale, agli appuntamenti che scaldano il cuore catapultandoci a pieno nell'atmosfera natalizia. Ricco il calendario di eventi a Bologna e provincia. Ecco una carrellata di iniziative imperdibili per assaporare a pieno il clima di festa.

Gli appuntamenti da non perdere nel Comune di Bologna

Partendo dal comune di Bologna, imperdibile in Piazza Lucio Dalla il DiMondi Winter, che propone un villaggio di Natale per i bambini e una pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico a impatto ambientale zero, vari eventi e anche una mostra dedicata al Vecchione.

Puntatina d'obbligo anche quella ai mercatini di Natale del capoluogo emiliano, in particolare l’Antica Fiera di Santa Lucia (VIDEO) al portico monumentale della Chiesa dei Servi in Strada Maggiore (fino al 26 dicembre) e il Villaggio di Natale francese (VIDEO) in piazza Minghetti (fino al 24 dicembre).

Tutti i mercatini di Natale a Bologna: MAPPA 2022

I Mercati di Natale in provincia da non perdere

Casalecchio di Reno dedica tre fine settimana (3-4, 9-11, 16-18 dicembre) ai mercatini di articoli decorativi e regali artigianali. A Castel Maggiore si potranno visitare i mercatini di Natale dall’8 al 23 dicembre, mentre a Castel San Pietro Terme l'appuntamento è in centro storico nelle giornate del 3, 4, 8, 11 e 18 dicembre.

Il 4 dicembre a Marano di Gaggio Montano mercatini fino a sera e stand gastronomici con delizie montanare; domenica 11 dicembre mercatino di Santa Lucia a Bazzano (Valsamoggia) con gastronomia e musica, il 17 e 18 dicembre "Natalissimo" a Crespellano (Valsamoggia) con animazioni per i più piccoli.

A Zola Predosa nel fine settimana del 10 e 11 dicembre appuntamento con "Al Nadel 'd Zola", un mercatino composto da banchi di oggetti creativi e prodotti tipici.

Gli altri appuntamenti da non perdere nella città metropolitana

Guardando al resto della città metropolitana. degno di una visita è il Villaggio di Natale a Villa Beatrice ad Argelato. Sapori e atmosfere del Natale saranno protagonisti il 4 dicembre al Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio grazie all’“Open Day del gusto”, appuntamento dedicato ai prodotti del territorio e al mondo dell'artigianato. In programma laboratori, visite guidate, letture animate.

A Casalecchio di Reno mercoledì 7 dicembre è in programma la Festa degli Elfi.

Tanti gli appuntamenti a Castenaso: fino al 6 gennaio laboratori di cucina per imparare a realizzare i dolci di Natale, mostre di giocattoli e di presepi, letture itineranti, concerti, spettacoli e mercatini.

A Molinella c’è "Bån Nadèl", oltre alla pista di pattinaggio sul ghiaccio (dal 3 dicembre all’8 gennaio), nelle domeniche 11 e 18 dicembre offre ai visitatori intrattenimenti musicali e spettacoli.

Nel comune di Alto Reno Terme le prime tre domeniche di dicembre appuntamento con Natale a Corvella e dall'8 dicembre Natale a Porretta e Natale al Castello Manservisi.

Dal 3 dicembre al 6 gennaio a Imola è festa in tutta la città con ImolaNatale: tutti i fine settimana e la vigilia di Natale mercatini, animazioni, laboratori per bambini e negozi aperti in centro storico. Nell’antica piazza di Vidiciatico (Lizzano in Belvedere) viene allestito il Borgo di Natale, visitabile dal 10 dicembre al 6 gennaio.

A Monghidoro si comincia l'8 dicembre con Festa d'inverno a Ca' del Costa, si prosegue il 17 dicembre a Piamaggio con la camminata lungo “La via dei presepi” e il 18 dicembre con “Christmas a Monghidoro”, pista di pattinaggio su ghiaccio, stand enogastronomici, concerti e giochi.

Dal 3 dicembre a San Giovanni in Persiceto il centro storico si apre ai festeggiamenti con spettacoli itineranti, pista di pattinaggio, concerti, stand di specialità gastronomiche, eventi per bimbi e adulti.

Sabato 17 dicembre, a Vergato nella Piazza Capitani della Montagna, dalle 9.30 alle 14 si terrà la "Festa dei dolci e delle tradizioni", mentre il 24 dicembre l’appuntamento è alle 14 per gli auguri in Piazza.

Epifania, chiusura delle feste col botto

Al calar della sera, nelle giornate del 5 e 6 gennaio, si accendono i tradizionali falò dell'Epifania nella campagna persicetana, legati alla tradizione contadina, i "Roghi delle Befane" bruceranno in diversi luoghi a San Matteo della Decima.

A Maggi (Sant’Agata Bolognese) il 5 gennaio appuntamento con il rogo di Befana Maggi.

Da non perdere a Dozza il 6 gennaio dalle 15, la tradizionale rievocazione in costume dell'arrivo dei magi alla grotta con corteo itinerante nel borgo e quadri viventi.

Feste a Bologna, le altre notizie: