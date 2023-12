La magia del Natale e del Gospel a Sasso Morelli (Imola)

Indirizzo non disponibile

Voices of Joy a Sasso Morelli: prosegue il Winter Tour 2023 con l'appuntamento di venerdi' 22 dicembre alle ore 20.30 alla Chiesa della Nativita' di Maria Vergine verra’ eseguito il repertorio di Brani di Natale e della tradizione Gospel, contenuto nel nuovo album “REBORN” , ispirato ai valori della rinascita della citta’ che le ha dato i natali, Faenza.

Il coro Voices of Joy propone musiche della tradizione Gospel e canti di Natale diretti dalla M° Daniela Peroni che incarnano i valori del Natale. Infatti è proprio a questo concetto che si sono ispirati per presentare l’uscita del nuovissimo album “Reborn” che contiene, oltre ad alcune performance storiche del Coro, anche i nuovi brani introdotti in repertorio nel 2023.

Dopo oltre 23 anni di attivita’ e 280 concerti all’attivo, il Coro Voices of Joy puo’ contare su circa 70 coristi e Daniela Peroni li guida con allegria e rispetto nell'atmosfera di festa del Natale : voci che si fondono, tuniche che oscillano e mani che si alzano per trasmettere gioia al pubblico creando il massimo del coinvolgimento, esaltando la magia del Natale.

Ingresso Libero