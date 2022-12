Natale in rosso blu: lotteria benefica

Sabato 10 dicembre 2022 alle ore 17 al PalaSavena di San Lazzaro in Via Caselle 26, in occasione della partita del Campionato Nazionale di Serie B di calcio a 5, Bfc 1909 Futsal - Futsal Sangiovannese, si terrà la lotteria benefica il cui ricavato sostiene "Bologna tifa per i bambini" la campagna raccolta fondi a favore dell'Ospedale Maggiore di Bologna per l'acquisto di supporti respiratori neonati di Pediatria. Saranno presenti alcuni giocatori e tecnici del Bfc.