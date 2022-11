In Piazza XX Settembre dal 24 novembre 2022 e fino al 10 gennaio 2023 c'è il "Natale a Porta Galliera", uno degli appuntamento a tema feste che illuminano la città in uno dei suoi periodi più belli. Per tutto il periodo natalizio la piazza sarà animata da bancarelle dove sarà possibile trovare articoli d'abbigliamento e accessori, idee regalo e molto altro. Presente anche una giostra per la gioia dei più piccoli.