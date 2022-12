Natale con gli Skiantos

Domenica 25 dicembre "Natale SKIANTOS!!" live al DiMondi Winter Festival.

"Quest'anno a Natale non vi lasciamo soli. Abbiamo creato il piano perfetto per scappare un paio di ore dai parenti e venire a bruciare un pò di calorie con la nostra band preferita! Ci vediamo in Piazza Lucio Dalla alle 18.00 per un natale demenziale irripetibile!!"