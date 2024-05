Nati per il museo

Artebambini annuncia una nuova attività per genitori e neonati (0-12 mesi) il 29 maggio presso la Pinacoteca Nazionale di Bologna.

Un’esperienza pensata per offrire un’occasione unica e muovere i primi passi nel mondo dell’arte esplorando la cultura in un ambiente accogliente e stimolante.



Da settembre 2023 lo Spazio Artebambini di Bologna, in via Polese 4/E, ospita gli incontri “Nati per l’arte”: laboratori esperienziali dedicati alla fascia 0-3 anni che hanno conseguito un grande successo tra le famiglie.

La nuova sfida è quella di coinvolgere i più piccoli e le più piccole per permettere loro di vivere un tempo intimo e prezioso a contatto con i genitori e le meravigliose opere esposte all’interno della Pinacoteca Nazionale di Bologna, uno spazio di stupore ricco di risorse da scoprire.



Durante il pomeriggio del 29 maggio, bambine, bambini e genitori avranno l’opportunità di riflettere su alcune opere selezionate all’interno della collezione attraverso un’attività coinvolgente guidata dagli atelieristi Artebambini.

Un’opportunità per creare insieme e scoprire la Pinacoteca, che da anni s’impegna a promuovere l'accesso all'arte e alla cultura per tutte le fasce d'età, offrendo programmi educativi ed esperienze coinvolgenti per la comunità.



Dettagli dell'Evento:

• Data: 29 maggio 2024

• Orario: 15.30-17.00

• Luogo: Pinacoteca Nazionale di Bologna, via delle Belle Arti 56



Come Partecipare:

L'evento è aperto a genitori con neonati da 0 a 12 mesi e ha un costo di 15€ (genitore con bambino/a).



Per prenotare o per ulteriori informazioni, puoi contattare lo Spazio Artebambini via email all'indirizzo spazioartebambini@gmail.com o prenotare direttamente dal sito: https://www.artebambini.it/categoria/formazione-attivita/corsi-e-laboratori/