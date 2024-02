Nati per ridere: 1° gara di barzellette junior

L’associazione Daimò APS e il centro commerciale ViaLarga presentano:

la I° Gara di barzellette Junior "Nati per ridere".

Presentano :

Gabriele Morandi e Mirela Barbat

Per partecipare come concorrente max 15 anni, ti basta raccontare 2 barzellette e sarà l'applausometro a decidere se farai ridere più di tutti.

L'iscrizione è totalmente gratuita ma a numero limitato quindi se vuoi partecipare iscriviti subito mandando una mail a:

direzione.vialarga@cbre.com

con Nome e Cognome ed età del partecipante, nome e cognome di un genitore con un recapito telefonico.



Daimò!