Natura e sapori: pedalate e camminate fra il Reno e il Panaro

Nell'ambito degli appuntamenti di PEDALA e CAMMINA tra il RENO e il PANARO, il weekend del 16 e 17 luglio vedrà protagonisti i territori di Castel d’Aiano per il quarto appuntamento in calendario: il sabato dalle 17:30, organizzato da Slow Emotion, è dedicato ai camminatori mentre la domenica dalle 8:00 è il turno di Teamleggero asd con un’uscita guidata per le ruote grasse, siano esse E-bike o mtb muscolari.

L’edizione ciclistica del 2021 ha visto la presenza di ben 152 bikers, un risultato davvero inaspettato e che ha soddisfatto ampiamente i partecipanti con significativa presenza di quote rosa.

Per il 2022 ancora un percorso inedito: 34 km e 1100 metri di dislivello per gli esperti con una ampia varietà di fondo, dai tortuosi sentieri nei boschi a veloci e scorrevoli cavedagne e con una presenza molto marginale di asfalto; per i praticanti 25km e 770 metri di dislivello ; novità 2022 l’offerta di un percorso off-road per ragazzi dai 5 ai 14 anni in collaborazione con Happy Trail MTB, la scuola federale di mountain bike.

I percorsi si sviluppano su sentieri CAI ottimamente manutenuti dai volontari locali e ulteriormente migliorati per l’occasione.

Freschi e verdeggianti boschi di castagni e querce ridurranno fortemente la calura particolarmente accentuata in questi mesi.

Lungo il percorso assaggeremo le delizie per il palato di due imprese locali, un biscottificio ed un caseificio e al traguardo ci aspetta un pasto delizioso con le specialità locali.



Riusciremo a battere il record di presenze del 2021?