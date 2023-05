Natura in città: sette racconti di biodiversità

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, che si celebra il 22 maggio, Vitruvio propone una piccola passeggiata urbana fra Piazza Maggiore, le vie del Quadrilatero, Piazza Cavour, Santo Stefano e le due Torri, scandita dal volo dei falchi, dalle acrobazie dei rondoni e dall'osservazione di elementi di natura in città.



Sette storie, sette racconti, che leggono il tessuto urbano in chiave naturalistica e che ci accompagneranno alla ricerca di uno spaccato di vita selvatica, presente e passato, nella città turrita. Durante il percorso, avremo anche l'opportunità di immergerci in momenti di "birdwatching" inconsueto.

Accompagna Francesco Nigro, guida ambientale e biologo, già Delegato WWF per l'Emilia-Romagna.



La Giornata Mondiale della Biodiversità è un'importante ricorrenza, che celebra la varietà di vita che popola il nostro pianeta e ci spinge a riflettere sull'urgente necessità di proteggere questa ricchezza.



La perdita di specie e habitat è una delle più grandi minacce che l'ambiente globale affronta oggi, e insieme esploreremo il ruolo fondamentale della biodiversità.



Unisciti a noi e scopri il fascino nascosto della "Natura in città".