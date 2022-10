"La Natura del Peccato" in scena al Teatro Navile

Giovedì 27 e venerdì 28 ottobre, alle ore 21, Il Teatro del Navile e la Scuola di Teatro presentano "La natura del peccato" di Maurizio Corrado. Con Alice Chirivì, Cecilia Lo Gioco, Elena Patrizi, Filippo Felline, Alessandro Gibertoni. Musiche di George Ligeti. Aiuto regia Fabio Menis. Regia di Nino Campisi.

Qual è la vera natura del peccato? L’attenzione dei personaggi si focalizza su azioni che non hanno fatto, atti mancati per paura, risentimento, distrazione, fino a mettere in luce una verità scomoda: “Non è quello che facciamo, è quello che non facciamo” a essere il vero peccato contro la vita. Un’atmosfera sospesa, un luogo indefinibile che potrebbe avere le caratteristiche del limite, uno spettacolo dove si alternano momenti di tensione a dialoghi serrati e colpi di scena.