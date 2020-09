Navile Connection Pt.1: passeggiata lungo il Navile. Sabato 5 settembre alle ore 09:00 con ritrovo c/o Sostegno della Bova la passeggiata "Tra Bologna e l'Adriatico, le chiuse lungo il canale".

Per secoli il Navile è stato l'autostrada che collegava Bologna alla pianura e a Venezia. Una via d'acqua vitale per il trasporto di merci e persone da e per la città, nonché culla delle prime attività proto-industriali. Nel primo tratto arriveremo fino al Battiferro e visiteremo l'esposizione del Museo del Patrimonio Industriale sulla seta bolognese. Sostegno della Bova, via P. Bovi Campeggi, Bologna (BO).

Evento organizzato da Free Walking Tour Bologna e Free Walking Tour Italia