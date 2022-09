"NEEDN’T" la prima edizione della rassegna musicale è alla Montagnola

Panico invita alla Festa di NEEDN’T, la prima edizione della rassegna musicale dedicata all’etichetta bolognese. Figlia di Panico e sorella minore della storica Trovarobato, NEEDN’T è la label fondata nel 2020 di cui non sapevi di aver bisogno e questo settembre è pronta a inaugurare la stagione dei live aprendo le porte del suo catalogo. La rassegna a ingresso gratuito, che si terrà il 15 e il 16 settembre presso il Parco della Montagnola, sarà l’occasione per conoscere gli artisti e le artiste della label, non solo nel loro habitat naturale, il palco, ma anche lontano dai riflettori, nell’accogliente cornice del parco bolognese dove poterli conoscere personalmente, in un clima disteso e informale.

Sarà t vernice ad aprire le danze, cantautore torinese che propone un pop psichedelico figlio della grande musica italiana anni Sessanta e Settanta, ma unito a influenze contemporanee di matrice estera. Il suo ep “bestof2020” racconta la quotidianità dell’artista, tra amori che hanno lasciato solo il balsamo per capelli e treni malinconici.

Salirà poi sul palco Baobab!, progetto solista di Gaia, giovanissima cantautrice e musicista che ha debuttato con un ep omonimo languido ed evanescente nelle sonorità, ma emotivamente schietto come una ventenne sa essere. Di recente Baobab! ha pubblicato anche il singolo “Pornolesbo”, dal sound più sfacciato e acido.

La serata si chiuderà con i Westfalia, freschi di ep di debutto “We’re not just good at playing” e pronti ad ammaliarci col loro funk contagioso. Ritmi incalzanti e tanto groove per la band che partecipato all’ultima edizione di X Factor, ma anche un’inaspettata attitudine rock e testi irriverenti, che rendono i loro brani brevi (e ironiche) analisi di un’intera generazione. La seconda serata vede sul palco

Clemente Guidi, artista rivelazione, e vincitore, della prima edizione di Music Is The Best 2022, la piattaforma di scounting lanciata da Panico Concerti. Ventitrenne, qualche esperienza nelle tasche e un’indole romantica da eterno sognatore, che rivive nelle sue canzoni pop alla vecchia maniera. Lo scorso maggio ha pubblicato il singolo “L’illusione del mondo” per la compilation di Music Is The Best. Lo spettacolo continua con un volto ben della scena italiana:

Rare?, nome tra i più interessanti del nuovo panorama musicale, nonché primo artista del catalogo di NEEDN’T. Infatti, il suo debutto “Curriculum Vitae” è nato insieme all’etichetta, che lo accompagna ancora oggi, facendo da amplificatore al suo cantautorato sincero ed emozionale, ma lucido nel trasmettere l'intimità dell'artista. Alla lista dei suoi lavori in studio si aggiungono il secondo “Folk_2021”, dalle tinte folk, ma sperimentali, e il singolo “Crisi”, che vira bruscamente verso un rock and roll garage e irrequieto per raccontare una crisi di mezza età come solo un ventenne può fare.

Chiuderanno con i fuochi d'artificio i So Beast, duo di beat-makers che hanno fatto della sperimentazione il loro biglietto da visita. Partendo dal live electronics, intersecano elementi di musica contemporanea, come hip hop, trap, psichedelia, post punk e pop, per creare un'identità stilistica unica. Il loro ultimo lavoro è un esempio lampante della loro attitudine: un doppio singolo composto dall’inedito “AIR” e dalla cover “Quando nasce un amore” di Anna Oxa, realizzata per la sfilata dello stilista bolognese Marco Rambaldi.

Quello che può apparire come un ventaglio eterogeneo di sound e artist? è proprio il punto di forza di NEEDN’T, che mira a creare un’offerta artistica dinamica e fresca, con un occhio di riguardo per i progetti più interessanti del sottobosco musicale, senza limiti di genere o di tendenze del momento. Insomma, NEEDN’T offre al pubblico quello che ancora non sa di aver bisogno.