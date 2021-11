“Mel mezzo del cammin… mi ritrovai sotto le Torri” rappresentazione di Dante in chiave moderna

Domenica 5 dicembre alle ore 20.30

Presso il Centro Saffi, via L. Berti 2/10



Giunti ormai al termine dell’anno dedicato a Dante Alighieri, Nuova Acropoli Bologna presenta uno spettacolo singolare per celebrare il “padre” della lingua italiana, in cui è un Dante giovane a parlarci.



Con una rappresentazione in chiave moderna, il giovane Poeta tornerà a passeggiare tra noi, ritratto nella città di Bologna dove ha storicamente trascorso alcuni anni e in cui probabilmente ha posto le basi della sua opera più famosa, la Divina Commedia.

Dante si racconterà al suo caro amico Guido Cavalcanti, confidando i segreti del suo Amore per Beatrice. In giro per la bella Bologna i due poeti incontreranno personaggi particolari o noti alle cronache del tempo e con loro, vizi, passioni e virtù. I due giovani si troveranno così di fronte alle caratteristiche proprie dell’essere umano, che ci appartengono ancora, e ad altre situazioni curiose.

Durante la serata saranno portati in scena anche alcuni dei canti più conosciuti della Commedia, con brevi dialoghi in lingua moderna. In esclusiva, non mancherà la visione di un cortometraggio sceneggiato e prodotto interamente dai volontari di Nuova Acropoli.

Sarà un Dante tutto da scoprire, portatore di un messaggio di rinnovamento e di speranza.



Per prenotarsi, le indicazioni sono su bologna.nuovaacropoli.it.

Si consiglia ai partecipanti di arrivare almeno 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo e si invita a disdire la propria prenotazione, laddove impossibilitati a partecipare, per permettere ad altri di riservare un posto per l’evento.





Per informazioni: bologna@nuovaacropoli.it



Per saperne di più: bologna.nuovaacropoli.it