"Nel silenzio dell'ultima nota": installazione pensata per Arte Fiera Night 2021

Installazione pensata per Arte Fiera Night 2021

di Alberto Monti

John Cage, ha composto un brano per orchestra intitolato “4 minuti e 33 secondi “: quattro minuti e 33 secondi di silenzio.

Una provocazione, ma anche un invito ad apprezzare nel silenzio la musica, perché il silenzio non è assenza di suono.

E’ nel silenzio che spesso ci concentriamo, sviluppiamo i nostri pensieri, la nostra connessione col mondo.

Nella musica occorrono le pause musicali, come nella vita lo spazio e il valore del silenzio consistono nel cogliere il ritmo, l’intensità e il senso del mondo.

Il silenzio per una orchestra è l’attesa, prima che echeggi la musica, e, alla fine della partitura musicale, il tempo che separa l’esecuzione dall’applauso del pubblico.

Nel finale della nona sinfonia di Mahler, nell’ultima nota, si assorbe il silenzio che diviene, esso stesso, suono: il prolungamento di una emozione, del sentimento della grandezza del vivere che ha sempre un inizio e una fine.

Quel silenzio è parte della esecuzione e può avere intensità e durata variabili.

E’ vuoto e spettrale, invece il silenzio a cui in questi giorni sembra destinarci la pandemia.

La musica, anche quando produce silenzio, non è mai muta: è “il silenzio che non tace “.